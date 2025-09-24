Ako rashladna vitrina izgleda ovako — ne kupuj ništa, samo izađi

U prodavnici ne gledaj samo cene – pogledaj i vitrine. Ako vidiš led po pakovanjima, kondenzaciju ili meso koje pušta sok, to je znak da nešto nije u redu. Takvi proizvodi su verovatno prošli kroz temperaturne oscilacije, što može da znači da su već počeli da se kvare.

Kako da prepoznaš lošu vitrinu

Ako meso izgleda sivo, ima neprijatan miris ili je raspoređeno bez reda – ne kupuj. Vitrina mora da bude čista, bez leda i sa jasno rashlađenim proizvodima. Posebno obrati pažnju na ribu i meso – tu greške mogu da budu opasne.

Pogledaj pod i ambalažu

Prljavi podovi, lepljive površine i oštećena ambalaža su znak da higijena nije na nivou. Ako vidiš otvorene pakete ili đubre oko vitrine, to je alarm.

Ne oslanjaj se samo na inspekciju

Iako postoje sanitarne kontrole, one se često ne sprovode redovno. Zato je važno da sam proceniš situaciju. Ako ti nešto izgleda sumnjivo – bolje je da ne rizikuješ.

Zdrav razum je najbolja zaštita

Ne moraš da budeš stručnjak da bi prepoznao nehigijenu. Ako ti nešto „ne miriše“ – bukvalno i figurativno – idi dalje. Bolje je da kupiš nešto drugo nego da se kasnije boriš sa stomačnim problemima.

