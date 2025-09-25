Ako se budite noću u ovo doba, nešto nije kako treba: „Đavolji sat“ upozorava na ozbiljne probleme

Buđenje u đavolji sat, odnosno oko 3 sata ujutru, na lošoj je reputaciji, a ona dolazi iz raznoraznih verovanja. Postoji li neko naučno objašnjenje za ovaj fenomen?

Da, a zasniva se na istraživanju ciklusa spavanja. Rezultati su pokazali da često buđenje u 3 sata ujutru može da ukaže na zdravstvene probleme.

Buđenje usred noći nije neuobičajeno. Većina ljudi se obično budi nekoliko puta tokom noći, a da toga nisu ni svesni jer skoro odmah utonu u san ponovo. Ovo buđenje može da traje samo nekoliko sekundi. Ali, šta je sa buđenjem u 3 sata ujutru? Prema naučnicima, ovaj fenomen zavisi od ciklusa spavanja. Traju u proseku 90 minuta i ponavljaju se tokom cele noći. REM faza se često dešava oko 3 sata, tokom koje je i veća verovatnoća da ćete se probuditi, prenosi novi.ba.

Dužina faza spavanja će varirati tokom noći. Duži ciklusi dubokog sna obično se javljaju ranije tokom noći, a duži ciklusi REM sna kako se jutro približava. REM faza spavanja je povezana sa lakšim snom. Takođe ubrzava otkucaje srca, disanje postaje nepravilno, očne jabučice se brzo pomeraju i možemo imati snove ili noćne more.

Šta može da izazove buđenje u 3 sata ujutru?

Ako se dešava s vremena na vreme, buđenje oko 3 sata ujutru može da bude prirodan fenomen REM faze spavanja. Ako se često budite u ovo vreme, važno je razmotriti mogućnost da postoje specifični faktori koji utiču na to:

Stres – povećan nivo stresa jedan je od čestih uzroka noćnog buđenja, jer je reakcija organizma na stres, ubrzan rad srca i krvni pritisak.

Starenje – kako starimo, kvalitet sna opada, ciklusi spavanja se menjaju i mogu da budu dodatno poremećeni određenim lekovima.

Nesanica – još jedan potencijalni uzrok buđenja u 3 ujutru koji pogađa mnogo ljudi.

Uzimanje lekova – neželjeni efekti uzimanja nekih lekova mogu da uključuju poremećaje spavanja i buđenje usred noći ili ujutru.

Loše navike – problemi sa spavanjem i potencijalno buđenje u 3 sata ujutru mogu da bnastanu kada ne vodimo računa o načinu života. Na san može da utiče korišćenje telefona ili računara neposredno pre spavanja, kao i kasni i obilni obroci, premalo fizičke aktivnosti.

Bolesti – mogu da budu uzroci čestih buđenja noću, kao što su apneja u snu, neuropatija, depresija, sindrom nemirnih nogu itd.

