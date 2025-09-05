Ako sedite ovako, imate veće šanse da budete lider – većina to radi nesvesno

Saznajte kako sedenje otkriva vaš potencijal za liderstvo – i kako da ga pojačate.

Da li ste ikada obratili pažnju na to kako sedite dok pričate, radite ili čekate? Ispostavlja se da vaš položaj tela može mnogo da kaže o vašem karakteru – i to bez da izgovorite ijednu reč.

Ljudi koji spontano zauzimaju otvoren, stabilan i uspravan položaj dok sede, često nesvesno šalju poruku samopouzdanja, prisutnosti i kontrole. Psiholozi tvrde da ovakva poza ne samo da utiče na to kako nas drugi vide, već i na to kako mi sami doživljavamo sebe.

Šta znači “vođaška poza”?

To nije poza iz reklame, već prirodan način sedenja gde su ramena blago unazad, leđa prava, a ruke opuštene – bez prekrštanja nogu ili zatvorenih gestova. Ovakav stav povezan je sa većom verovatnoćom da osoba preuzme inicijativu, donosi odluke i bude percipirana kao autoritet.

Nesvesna moć govora tela

Većina ljudi zauzima ovu pozu potpuno nesvesno – dok su fokusirani, angažovani ili u trenutku kada žele da ostave utisak. I tu dolazimo do ključne stvari: govor tela ne laže. Ako telo “veruje” da ste lider, mozak počinje da se ponaša u skladu s tim.

Kako da iskoristite ovu naviku?

Ne morate da glumite vođu. Dovoljno je da obratite pažnju na sedenje u svakodnevnim situacijama – na poslu, u kafiću, kod kuće. Vežbajte otvoren stav, čak i kad ste sami. Vremenom, to postaje deo vaše ličnosti.

Promena načina sedenja može imati snažan uticaj na energiju, samopouzdanje i način na koji osoba doživljava sebe. Uspravno, otvoreno držanje ne menja samo utisak koji ostavlja na druge, već i unutrašnji osećaj prisutnosti i kontrole. Vežbanje ovakvog stava ne zahteva dodatne resurse, a može doneti vidljive promene u svakodnevnom ponašanju i komunikaciji.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com