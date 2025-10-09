Ako ste prerano osedeli, nije uvek kriva genetika: Sede vlasi mogu otkriti skriveni zdravstveni problem

Iako je pojava sedih dlaka prirodan deo starenja, stručnjaci upozoravaju da prerano sedenje kose može biti znak određenih nutritivnih nedostataka. Naučna istraživanja ukazuju da manjak određenih vitamina i minerala može ubrzati gubitak pigmenta u kosi.

Vitamin B12 i sedenje kose

Najčešće se ističe nedostatak vitamina B12. On je ključan za zdravlje nervnog sistema i stvaranje crvenih krvnih zrnaca, ali i za održavanje pigmenta u kosi. Kada ga nema dovoljno, može doći do pojave sedih vlasi u mlađem životnom dobu.

Zašto dolazi do nedostatka

Nedostatak B12 najčešće se javlja kod osoba koje imaju problema s apsorpcijom ovog vitamina, ali i kod onih koji ne unose dovoljno namirnica životinjskog porekla, poput mesa, mlečnih proizvoda i jaja. Vegani i vegetarijanci posebno su u riziku ako ne koriste suplemente.

Kako prepoznati simptome

Osim prerane pojave sedih, manjak B12 može izazvati umor, slabost, vrtoglavicu, probleme s pamćenjem i raspoloženjem. Zato je važno obratiti pažnju na kombinaciju simptoma, a ne samo na izgled kose.

Šta možete da uradite

Stručnjaci savetuju da se u ishranu uključe namirnice bogate B12 vitaminom ili da se, po preporuci lekara, koriste suplementi. Redovne analize krvi mogu pomoći da se na vreme otkrije manjak i spreče dugoročne posledice.

Sede vlasi nisu uvek samo estetski znak starenja — ponekad su i signal da telu nedostaje važan vitamin. Obratiti pažnju na ovakve promene može pomoći da se zdravlje očuva na duže staze.

