Imate posebnu energiju i prirodno ste privlačni, ako ste rođeni na jedan od ovih datuma

Numerolozi smatraju da pojedini ljudi poseduju prirodnu privlačnost. Ako ste rođeni na ove datume imate posebnu energiju i magnet za druge.

Dan i datum na koji ste rođeni, prema numerologiji, može oblikovati vaš put kroz život i način na koji vas drugi doživljavaju. Tako numerolozi smatraju da imate posebnu energiju i prirodnu privlačnost ako ste rođeni na neki od ovih datuma.

Neki datumi rođenja povezani su sa posebno jakom, privlačnom energijom koja čini da vas ljudi prirodno smatraju privlačnim, a da nisu u mogućnosti da objasne zašto.

Ova privlačnost se može manifestovati kao toplina, misterija, samopouzdanje ili tihi autoritet koji ispunjava prostoriju.

Ako vam je ikada rečeno da ste nezaboravni ili intrigantni, vaš datum rođenja bi mogao biti razlog, prema astrolozima Kolektivnog sveta. Jer, ako ste rođeni na jedan od napred navedenih datuma imate posebnu energiju i nešto posebno u sebi.

Magnetska energija privlači ljude

Rođeni 1., 10., 19. ili 28. u mesecu

Svi ovi datumi se svode na broj 1 u numerologiji, koji se povezuje sa samopouzdanjem, liderstvom i individualnošću. Vi ste tip magnetne osobe koja ne traži dozvolu. Imate posebnu energiju. Ljudi sa jakom energijom broja 1 često se ističu bez mnogo truda.

Zračite sigurnošću, odlučnošću i osećajem da znate kuda idete, čak i kada drugi još nisu sigurni. Vaš sjaj dolazi od samopouzdanja. Čak i kada ste tihi, ostavljate utisak osobe predodređene da vodi.

Rođeni 5., 14. ili 23. u mesecu

Svi ovi datumi rođenja se svode na broj 5, koji se u numerologiji povezuje sa uzbuđenjem, kretanjem i dinamičnom ličnošću. Vaš magnetizam je električan. Ljudi rođeni ovih datuma imaju tendenciju da unesu avanturističku i radoznalu energiju u svaku prostoriju.

Prirodno ste otvoreni za nove ideje, nova iskustva i spontane planove, a ta nepredvidivost je deo vaše privlačnosti. Biti u vašoj blizini čini život većim i zanimljivijim.

Rođeni 6., 15. ili 24. u mesecu

Svi ovi datumi se svode na broj 6, koji je povezan sa energijom Venere, šarmom, toplinom i povezanošću. Posedujete vrstu magnetizma koji je utešan. Ljudi sa ovim brojem rođendana često imaju prirodno privlačno prisustvo.

Činite da se drugi osećaju viđenim, cenjenim i emocionalno sigurnim. Vaša privlačnost nije nametljiva niti traži pažnju; to je prisustvo koje tera ljude da žele da ostanu u vašoj blizini.

Prirodno izazivaju radoznalost drugih

Rođeni 7., 16. ili 25. u mesecu

Svi ovi datumi rođenja se svode na broj 7, koji numerologija povezuje sa introspekcijom, intuicijom i tihom dubinom. Imate posebnu energiju, magnetno ste privlačni jer ste misteriozni.

Ljudi sa jakom energijom broja 7 često kriju deo sebe, što prirodno budi radoznalost. Drugi osećaju da postoji nešto više ispod površine i žele da vas bolje razumeju. Vaš magnetizam je suptilan, ali moćan. Ne pokušavate da privučete ljude, ali oni se ipak naginju ka vama.

Rođeni 11. ili 29. u mesecu

Ovi rođendani su povezani sa majstorskim brojem 11, koji je povezan sa pojačanom intuicijom i snažnim ličnim prisustvom. Ovo je drugačija vrsta magnetizma. Ljudi sa energijom broja 11 su često emocionalno pronicljivi i duhovno svesni. Skloni ste da primetite suptilnu dinamiku i brzo razumete ljude. Druge privlači vaš uvid i osećaju da postoji nešto jedinstveno u vezi sa vašom energijom.

Rođeni 22. u mesecu

Datum 22. u mesecu nosi energiju majstorskog broja 22, jedne od najjačih vibracija u numerologiji. Vaš magnetizam se manifestuje kao prisustvo i autoritet. Ljudi rođeni ovog dana često zrače sposobnošću i vizijom.

Drugi osećaju da ste neko ko može da pretvori ideje u stvarnost i izgradi nešto trajno. To tiho samopouzdanje i osećaj svrhe je razlog zašto ljudi prirodno obraćaju pažnju kada uđete u sobu.

(Index.hr)

