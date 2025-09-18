Ako ti se telo „gasi“ već oko 16h – ne ignoriši ovaj signal, nije umor nego upozorenje

Telo ti se gasi oko 16h? Nije umor – već signal koji ignorišeš svaki dan.

Zvuči poznato? Oko 16h telo ti počinje da se gasi, koncentracija pada, oči se mute, a ti automatski posežeš za još jednom kafom. Ali to nije običan umor. To je signal. I to onaj koji već mesecima ignorišeš.

Telo ne laže – zna kad si prešao granicu

Popodnevni pad energije nije samo posledica lošeg sna. Često je rezultat hroničnog stresa, hormonskog disbalansa, loše ishrane ili nedostatka mikropauza tokom dana. Telo ti šalje poruku: „Ne mogu više ovako.“

Kafa ne rešava – samo odlaže krah

Svaki put kad umor zamaskiraš kofeinom, ti zapravo guraš telo u još dublju iscrpljenost. Umesto da se zapitaš zašto ti energija pada baš u tom terminu, ti ga puniš stimulansom koji kratkoročno pomaže, ali dugoročno sabotira.

Šta da uradiš kad te telo „gasi“

– Napravi pauzu od ekrana i svetla

– Pojedi nešto sa proteinima, ne šećer

– Udahni duboko, izađi na vazduh

– Razmisli: da li si danas uopšte stao?

Ovo nije tekst o savršenoj rutini. Ovo je podsetnik da nisi mašina. Ako ti telo svakog dana oko 16h šalje isti signal, vreme je da ga čuješ. Jer kad ga ignorišeš, on ne nestaje – samo viče sve jače.

