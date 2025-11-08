Ako vam je ovo boja novčanika, bolje ga bacite: Nijansa koja privlači novac krije se u datumu rođenja

Boja novčanika privlači novac. Veruje se da on nije samo torbica za čuvanje, može postati važan alat za privlačenje energije obilja.

Boja novčanika koja je idealna za vas krije se u datumu rođenja. Veruje da je važno izabrati pravi novčanik za sebe, odnosno obratiti pažnju na veličinu i materijal, a posebno na boju.

Prema Feng šuiju novčanik nije samo torbica za čuvanje novca i dokumenata, već može postati važan alat za privlačenje energije obilja. Zbog toga se veruje da je važno izabrati pravi novčanik za sebe, odnosno obratiti pažnju na veličinu i materijal, a posebno na boju.

Mnogi veruju da je crveni novčanik najbolji za privlačenje novca prema feng šui filozofiji, ali astrolozi tvrde da to nije uvek tačno. Svaki horoskopski znak ima svoje boje koje mu pomažu da poboljša finansijsku situaciju. Ako želite da privučete nove prilike za zaradu, zadržite ono što imate i povećate stabilnost, možda je vreme da promenite boju svog novčanika.

S druge strane, numerologija vam omogućava da odredite boju novčanika, kako biste privukli novac. Potrebno je samo da saberete sve cifre u vašem datumu rođenja i svedete zbir na jednocifren broj.

Na primer, ako ste rođeni 4.4.1989 = 4 + 4 + 1 + 9 + 8 + 9 = 35 = 3 + 5 = 8.

Prema dobijenom broju pronađite odgovarajući boju novčanika:

1 – bronza, zlato, žuta, narandžasta

2 – bela, svetlo zelena, svetlo zelena

3 – plava, ružičasta, ljubičasta 4 – indigo, siva

5 – crna, nijanse žute, bele, siva

6 – sve nijanse plave, zelene 7 – lila, indigo, ljubičasta

8 – crna, smaragdno zelena, smeđa

9 – ružičasta, crvena, ljubičasta

Na kraju ipak je najvažnije je da li se boja novčanika vama dopada, pa ukoliko ne volite na primer da vam novčanik ceo bude u ljubičastoj boji, možete staviti neki detalj u toj nijansi kako biste ostvarili efekat za privlačenje novca.

