Ako vam je ovo datum rođenja imate velike šanse da postanete milioner kad tad, razmislite samo kako!

Numerologija – drevna nauka o vibracijama brojeva – otkriva da određeni dani u mesecu donose više od običnih datuma. Neki dani su povezani sa energijom liderstva, vizije i uspeha. Ljudi rođeni na ove datume često imaju to „nešto“ – instinktivne odluke, preduzetnički duh i sposobnost da privuku prave prilike. Saznajte da li ste među njima.

Rođeni 1. u mesecu: Simbol početaka, snage volje i urođenog samopouzdanja. Ljudi rođeni prvog u mesecu često deluju tiho, ali odlučno. Njihova usredsređenost na cilj i sposobnost da ostanu verni sebi vodi ih do velikih dostignuća. Oni su inicijatori – i u poslu i u životu.

Rođeni 4. u mesecu: Predstavlja temelj, red i istrajnost. Ovi ljudi ne traže prečice – njihov uspeh se gradi polako ali sigurno. Njihova pouzdanost i praktičnost čine ih idealnim liderima koji stvaraju stabilne karijere i jake zajednice.

Rođeni 7. u mesecu: Broj sedam simbolizuje intuiciju, mudrost i duhovnu dubinu. Ovi ljudi su često samozatajni, ali njihova unutrašnja jasnoća i usredsređenost omogućavaju im da se ističu u onome što rade – i to bez gužve. Oni znaju da slušaju svoj unutrašnji glas, a univerzum im često odgovara.

Rođeni 9. u mesecu: Broj devet je broj dovršetaka, duhovnog vođstva i univerzalne veze. Ljudi rođeni devetog odišu magnetnom energijom. Otvaraju im se mogućnosti jer zrače mudrošću, saosećanjem i snagom bez agresije.

Rođeni 18. u mesecu: vizionari sa jakom sposobnošću planiranja. Svaka odluka koju donesu je dobro osmišljena, svaki korak strateški. Oni ne biraju lak put, ali ono što grade traje. Imaju snagu lidera i sposobnost da vide širu sliku.

Rođeni 19. u mesecu: Rođeni da budu nezavisni, hrabri i inovativni. Njihova energija pomera granice običnog. Jasna vizija, snažna volja i želja za nezavisnošću vode ih do uspeha koji sami stvaraju. Kada uđu – svet primećuje.

Da li je među njima i vaš rođendan? Možda ste deo te grupe koja nosi vibraciju snage, uspeha i potencijala. Ovo nije proročanstvo, već blagi podsetnik – putokaz. Vaš datum rođenja može biti više od broja. Možda je to podsetnik da već imate sve što vam je potrebno. A možda je danas dan kada na svoj rođendan počnete da gledate novim očima.

(City magazine)

