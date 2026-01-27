Ako vam ništa ne ide u životu, uradite ove 3 stvari: Karl Jung je znao formulu za sreću koja garantuje uspeh

Karl Jung je duboko verovao da je univerzum naklonjen čoveku i da uvek podstiče njegove dobre namere. Probajte i vi ovu formulu

Ako osoba zaista želi nešto i radi na tome, onda će se u njegovom životu sigurno desiti događaji koji će dovesti do postizanja njegovog cilja.

Čuda se dešavaju samo u životima onih ljudi koji su uspeli da pripreme plodno tlo. Tako je mislio i čuveni sledbenik Zigmunda Frojda, švajcarski psiholog Karl Gustav Jung.

Razvio je teoriju sinhroniciteta, koju je uveo u svom članku „Duh psihologije, objavljen 1946. godine, a produbio u delu „Sinhronicitet kao princip akauzalnih veza“iz 1950.godine.

Suština je sledeća. Ako čovek nešto zaista želi i radi ka svom cilju, onda će se u njegovom životu desiti događaji koji će dovesti do njegovog ostvarenja, prema „Psihožurnalu“.

Na prvi pogled, događaji mogu izgledati nasumično i potpuno nepovezano sa snom. Ali vremenom, sve će se nadomestiti u jednu tačku kao samo od sebe.

Na primer, službenik banke sanja da postane pesnik i već dugo piše pesme. Jednog lepog dana donosi čvrstu odluku da svoje stvaralaštvo pokaže pravom piscu, ali takvog nema među njegovim prijateljima. Dva dana kasnije, pesnik slučajno upoznaje iskusnog pisca i uz njegovu pomoć objavljuje svoju prvu zbirku.

Da, susret sa piscem se pokazao srećnim, ali ne slučajno, već manifestacijom sinhroniciteta. Uostalom, ništa ne bi vredelo da pesnik nije radio da svoj san ostvari.

Dakle, da bi mehanizam sinhroniciteta funkcionisao, potrebno je prisustvo tri važne komponente, potpuno zavisne od osobe, a to podrazumeva: snove, ciljeve i rad.

Snovi

Ovo bi trebalo da bude najjača i najsvetlija želja, samo pominjanje koje podiže vaše raspoloženje. Štaviše, o tome morate razmišljati bez straha.

A ako vam ništa ne padne na pamet, onda možete da uradite ovu vežbu. Pitanje na koje treba odgovoriti je: „Šta bih radio da imam čarobni štapić?“ Odgovor će se sigurno naći, bez obzira što se u ovoj situaciji, vaš san čini nemogućim.

Cilj i plan

Jasna formulacija cilja i nekoliko tačaka u vezi sa njegovim postizanjem vezuju efemernu želju za stvarnost. Nema potrebe da razmišljate o sredstvima da biste ostvarili svoje snove. Sam život će se pobrinuti za njih.

Posao

Sanjati i planirati nije dovoljno. Moramo da delujemo. Čak iako je cilj veoma daleko, uvek možete napraviti neki mali korak ka njegovom ostvarenju. To jest, nakon što ste doneli odluku, morate da počnete da delujete ovde i sada najbolje što možete.

Na primer, ako sanjate da idete u Pariz, možete samo sedeti i gledati fotografije ovog divnog grada, ili se možete prijaviti za strani pasoš, naučiti francuski i naučiti sve o ovom gradu. Verovatno će posle nekog vremena život doneti iznenađenje, kao što su avionske karte za Pariz.

Jung je verovao da je univerzum naklonjen čoveku i da uvek podstiče njegove dobre namere. Ali da bi se ostvario san, nije dovoljno samo imati cilj. Važno je ne ležati na kauču, već naporno raditi u pravom smeru. Tada će vam okolnosti svakako pomoći da postignete ono što želite.

