Ako vas muči loš san isprobajte ovaj trik i spavaćete uvek kao beba.

U sred noći, kada se čini da san beži, a tiho zujanje noći odbija spokoj, postoji nekoliko trikova koji mogu vratiti zasluženu tišinu u vaš san. Nezvani gosti poput anksioznosti ili jednostavno neobjašnjivog buđenja ne moraju biti vaši stalni pratioci tokom noćnih sati.

Evo nekoliko saveta koji bi vam mogli pomoći u ponovnom susretu sa slatkim snom:

1. Kontrolišite disanje: Duboko i smireno disanje može biti vaš najbolji saveznik u borbi protiv noćnih nemira. Metoda 4-7-8, gde udahnete četiri sekunde, zadržite dah sedam sekundi, a zatim izdahnite osam sekundi, može vam pomoći da smirite um i telo.

2. Usmerite se na odmor: Umesto da se hvatate za misli o tome koliko brzo morate ponovo zaspati, fokusirajte se na tihi odmor sa zatvorenim očima. Ova tiha budnost može eliminisati anksioznost oko spavanja i pripremiti vaše telo za fazu opuštanja pre spavanja.

3. Osmeh, skeniranje ili pevanje: Osmeh može osloboditi hormone dobrog raspoloženja, poput dopamina i serotonina, koji mogu pomoći u izazivanju sna. Skeniranje tela, počevši od nožnih prstiju do vrha glave, može vas odvući od anksioznih misli i vratiti vas u stanje smirenosti. Pevanje ili pevušenje može stimulisati vaš vagusni nerv, koji je povezan sa sniženim otkucajima srca, što je ključno za san.

4. Vežbajte obrnutu psihologiju: Umesto da paničite zbog toga što ste budni, pokušajte praktikovati obrnutu psihologiju govoreći sebi da niste umorni i da ne morate ponovo zaspati. Ovo može pomoći u smanjenju anksioznosti i olakšati povratak u san.

Svaka noć može biti prilika za miran san, čak i ako se čini da je san daleko. Uz malo vežbe i strpljenja, tihi mir noći može postati vaš najverniji saputnik.

