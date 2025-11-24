Ako vas napadne pas, izgovorite samo jednu reč: Tako sebi možete spasiti život

Zaboravite vikanje i bežanje, samo jedna reč „razoružava“ psa. Kinolozi otkrivaju kako da se spasite ako vas napadne pas!

Zaboravite paniku – najvažniji savet stručnjaka je da stojite mirno i izgovorite jednu, spasonosnu reč. Tako ćete se zaštititi ako vas napadne pas!

Nažalost, bili smo svedoci mnogih slučajeva kada psi napadaju ljude, često sa težim posledicama. Zato je važno da znate kako da se zaštitite ako se nađete u sličnoj situaciji.

U nastavku su preporuke stručnjaka i kinoloških stručnjaka kako sprečiti ujede životinja.

Pokušajte da ostanete mirni

Psi, kao i neke druge životinje, zaista osećaju ljudski strah. Naravno, prilično je teško smiriti se ako je ispred vas agresivan pas. Za početak, trebalo bi da prestanete da vičete, mašete rukama i pokušavate da pobegnete. Takve aktivnosti će odati vaš strah i nervozu, a pas će dobiti direktan signal za napad.

Usporite

Ako vam je pas na putu dok trčite, odmah usporite. Polako se okrenite na drugu stranu i nastavite da se krećete polako prateći psa svojim perifernim vidom. Takođe bi bilo ispravno zastati, ostati nepomičan i opustiti ruke uz telo. Tako ćete izbeći pažnju životinje.

Ne gledajte životinju u oči

Direktan kontakt očima sa psom može povećati njegovu agresiju. Životinja takav prizor doživljava kao pretnju i zato će prva napasti. Psa treba držati u vašem vidnom polju, gledajući ga sa strane. Tada će shvatiti da niste pretnja i najverovatnije će samo proći pored vas.

Odvratite pažnju psa

U takvoj situaciji, svaka stvar koja će vam biti pri ruci pomoći će. Dajte svom psu svoju cipelu, flašu ili ranac – sve što može da zagrize. Dok je životinja zauzeta, možete se polako udaljavati, izbegavajući posledice.

Dajte komandu životinji

Ako pas nastavi da pokazuje agresiju, okrenite se prema njemu, nastavite da gledate blago u stranu i naredite mu da ode. Važno je da vaš glas, u tom trenutku, bude samouveren i autoritativan, ali ni u kom slučaju preteći i vrišteći.

Efikasne komande su: „Ne!“ – izgovoreno sa sigurnom intonacijom. Nakon što ih pas čuje, osetiće vašu snagu, uplašiće se i pomeriće se u stranu.

