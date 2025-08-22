Ako vas ubode stršljen, odmah uradite ovo i možete sebi spasiti život

Ubod stršljena može biti bolan i, u retkim slučajevima, opasan. Saznajte kako prepoznati simptome, pružiti prvu pomoć i sprečiti neželjene reakcije.

Stršljenovi žive u velikim kolonijama, hrane se drugim insektima, a štite se kad osete pretnju. Njihov otrov sadrži visoku koncentraciju acetilholina, što izaziva intenzivan osećaj peckanja, dok njihova žaoka prodire dublje u kožu i pojačava bol.

Simptomi uboda

Prvi znakovi uboda su crvenilo, otok i svrab na mestu ujeda. Kod većine ljudi tegobe nestaju za pola sata do sat vremena. Osobe preosetljive na otrov mogu razviti izrazitiji otok cele ruke, noge ili drugog dela tela, praćen otežanim disanjem i rizikom od gušenja ako je ubod u predelu grla.

Prva pomoć i hitno postupanje

Čim se dogodi ubod, držite ujedeni deo povišeno u odnosu na trup, kako otrov ne bi brzo prokrvario. Ako je žaoka ostala u koži, pažljivo je istisnite vrhom tupog noža ili drugog čvrstog predmeta. Mesto ujeda odmah operite čistom vodom i blagim sapunom, pa nanesite antiseptik.

Prirodni lekovi za ublažavanje

Da smanjite bol i oteklinu, stavljajte hladne obloge nekoliko puta dnevno. Možete koristiti i eterična ulja metvice ili lavande koja umanjuju svrab, kao i mast od gaveza ili nevenovu mast za brže obnavljanje kože.

Medicinski tretman kod alergijskih reakcija

Ako se pojave simptomi anafilaktičkog šoka (otežano disanje, drhtavica, mučnina), potrebno je odmah potražiti hitnu pomoć. Lekar može prepisati antihistaminike ili lokalne kortikosteroidne kreme kako bi se kontrolisala reakcija.

Kako sprečiti ubod stršljena

Izbegavajte nošenje šarene odeće ili odeće s cvetnim uzorcima.

Ograničite jake mirise znoja i cvetnih parfema kad ste na otvorenom.

Ne paničite i ne radite nagle pokrete ako vam stršljen priđe.

Zaštitite kožu dugim rukavima i pantalonama kad boravite u prirodi.

Koristite repelente za insekte koji efikasno odbijaju stršljene.

Ubod stršljena kod pasa

Psi takođe mogu doživeti jake bolove i otoke nakon uboda. Ako primetite otežano disanje, koprivnjaču ili znakove anafilaksije, odmah se obratite veterinaru. Uklonite žaoku, stavite hladan oblog i, uz savet veterinarskog stručnjaka, primenite antihistaminike.

Pravovremena reakcija i pravilna nega nakon uboda stršljena ključni su za brzo olakšanje i sprečavanje komplikacija.

