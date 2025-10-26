Ako za 15 sekundi otkrijete šta se krije na ovoj slici, vi ste genije: Samo 1% ljudi će uspeti

Prema ovoj viralnoj optičkoj iluziji, ljudi koji uspeju za 15 sekundi da pronađu skrivenog člana životinjskog sveta – smatraju se izuzetno pažljivim genijima. Mnogi će se namučiti. Autori kažu da samo 1% ljudi može da u zadatom roku vidi šta se krije na ovoj slici.

You can only see this optical illusion if you shake your head (I’m serious) 😂 pic.twitter.com/WhtZ1b0r4t — Dr Michelle Dickinson (@medickinson) January 10, 2019

Kako funkcioniše test

Na crno-beloj ilustraciji vidljive su linije i strukture koje izgledaju ka statičnoj slici. Međutim, među njima je – skrivena – figura životinje. Zadatak je pokušati je primetiti za manje od 15 sekundi.

Za rešavanje ove vrste mozgalice preporučuje se da se odmaknete od ekrana, pokušate da fokus pomerite van centra slike ili čak pogodite ugao gledanja.

Pa ako još uvek niste uspeli, rešenje je – mačka.

Šta pokazuju rezultati testiranja

Iako ne postoji naučno potvrđena veza između uspešnosti u ovakvim zadacima i IQ-a, broj učesnika koji uspeju u roku je vrlo mali – izvor navodi da je to manji udeo ljudi.

Zadatak stimuliše vizuelnu percepciju, koncentraciju i sposobnost da „čitamo“ složenije uzorke – sve veštine relevantne u načinima kako razumimo okolinu.

Zašto je zanimljivo isprobati

Ovakvi testovi nisu samo zabava — mogu vam pomoći da proverite sopstvenu pažnju i zapažanje. Ako uspevate brzo da uočite kamuflirane figure, može značiti da ste u stanju primetiti detalje koje drugi promene ne primećuju.

Ako niste uspeli u roku — nema razloga za brigu, ali može biti signal da je dobro raditi na veštinama kao što su fokus, vizuelno skeniranje i vežbe pažnje.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com