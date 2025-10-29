Ako obično zaspite za manje od 10 minuta, vaš mozak možda pokušava da vam kaže nešto važno

Ako primetite da utonete u san gotovo odmah nakon što legnete — za manje od deset minuta — to možda nije znak da ste super­umorni. Naprotiv, to je možda signal koji vaš mozak i telo šalju. I dok mnogi misle da je dobra stvar ako brzo utonete u san, zapravo može da ukazuje na drugačiji problem.

Koliko vremena treba da pređe dok zaspite?

Stručnjaci za san preporučuju da većina ljudi zaspi u roku od 15 do 20 minuta od trenutka kada legne. Ako zaspite znatno pre toga — recimo u roku od 10 minuta ili manje — moguće je da ste u stanju u kojem vaše telo „hvata“ san iz nužde. To znači da verovatno niste dobili dovoljno kvalitetnog sna ranije. Takođe, možda ste izloženi stresu, anksioznosti ili imate zdravstvene probleme.

Zašto vrlo brzo zaspivanje može biti alarm?

Nedostatak sna : Ako telo duže vreme ne dobija dovoljan odmor, napetost pada i “padate u san” gotovo odmah.

: Ako telo duže vreme ne dobija dovoljan odmor, napetost pada i “padate u san” gotovo odmah. Zdravstveni problemi : Prebrzo zaspivanje može biti signal da nešto nije u redu — od problema sa srcem ili plućima do stresnih poremećaja, anksioznosti ili depresije.

: Prebrzo zaspivanje može biti signal da nešto nije u redu — od problema sa srcem ili plućima do stresnih poremećaja, anksioznosti ili depresije. Loš kvalitet sna: Ni broj sati nije sve — loš san može vas “izbaciti” iz ciklusa, pa vas telo opet “nagradi” snažnim uspavljivanjem.

Kako da poboljšate situaciju i što prepoznati?

Uvedite doslednu rutinu : Idite na spavanje i budite se u isto vreme svaki dan.

: Idite na spavanje i budite se u isto vreme svaki dan. Smanjite kofein i ekran kasno uveče : Ekspozicija plavoj svetlosti i stimulansi mogu poremetiti ulazak u san.

: Ekspozicija plavoj svetlosti i stimulansi mogu poremetiti ulazak u san. Obratite pažnju na kvalitet, ne samo kvantitet : Ako se budite često ili ste “ispadali” iz sna — i dalje možete patiti od deprivacije.

: Ako se budite često ili ste “ispadali” iz sna — i dalje možete patiti od deprivacije. Ako zaspete super brzo — proverite svoje zdravlje: Napravite osnovne zdravstvene preglede, usmerite se na stres i rutinu spavanja.

