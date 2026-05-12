Ako želite da imate zdravo srce, izbegavajte ovih 6 naizgled bezopasnih navika uveče

Nekoliko naizgled bezopasnih navika koje imamo posle 18 časova može nepotrebno opteretiti srce i pogoršati kvalitet noćnog oporavka tela, tvrdi kardiolog Frančesko Lo Monako. Ako želite da imate zdravo srce, izbegavajte ih.

Kardiolog Frančesko Lo Monako, osnivač Nacionalne klinike za srce u Londonu i autor knjige „Spasitelj srca“, upozorio je na šest stvari koje on lično izbegava posle 18 časova. On veruje da mogu negativno uticati na krvne sudove, krvni pritisak, srčani ritam i oporavak tela tokom spavanja.

Jaka tečnost za ispiranje usta

Prva navika koju izbegava je korišćenje jakih antibakterijskih tečnosti za ispiranje usta.

„Bakterije u ustima pomažu u pretvaranju jedinjenja iz hrane u azot-oksid, koji održava krvne sudove elastičnim i omogućava im da se opuste kada je potrebno“, objasnio je. Upozorava da neke jake tečnosti za ispiranje usta mogu uništiti ove korisne bakterije. Time se podiže krvni pritisak, upravo u doba dana kada bi telo trebalo da se smiruje i oporavlja.

Ekrani i plavo svetlo pre spavanja

Prelistavanje telefona u krevetu je uobičajena navika ovih dana, ali Lo Monako smatra da je treba izbegavati.

„Jarko svetlo bogato plavim spektrom noću može usporiti lučenje melatonina. Melatonin nije važan samo za san, već je i jedan od antioksidanata koji najbolje štite krvne sudove“, rekao je. Osim toga manje melatonina na duži rok znači i veći oksidativni stres u arterijama.

Intenzivne statičke vežbe

Iako se vežbanje generalno smatra korisnim, upozorava da veče nije idealno vreme za zahtevne statičke vežbe kao što su daske, sedenje na zidu ili dugo visenje.

„Takve vežbe mogu podići krvni pritisak satima“, rekao je. Dizanje tegova kasno uveče takođe može dodatno držati nervni sistem u stanju preopterećenja. A posebno ako to radite nakon stresnog dana. Najintenzivniji trening, smatra on, bolje je obaviti ranije tokom dana. Večernje aktivnosti trebalo bi da budu lakše.

Smirujući suplementi nisu uvek bezopasni

Iako mnogi ljudi posežu za dijetetskim suplementima kako bi im pomogli da se opuste pre spavanja, Lo Monako upozorava da oni nisu bez rizika.

„Na primer, L-teanin iz zelenog čaja utiče na reakciju na stres i nervni sistem, a to je direktno povezano sa otkucajima srca“, objasnio je. Veruje da pogrešna doza, vreme unosa ili individualna reakcija mogu poremetiti san i poremetiti prirodni ritam srca.

Dugotrajno zadržavanje daha

Vežbe disanja pomažu mnogim ljudima da se smire, ali lekar upozorava da preterivanje može imati suprotan efekat.

„Cenim vežbe disanja, ali dugo ili ponovljeno zadržavanje daha može sniziti nivo kiseonika i dodatno opteretiti srce kod nekih ljudi“, rekao je. Posebno upozorava na ljude koji već imaju vaskularne probleme ili probleme sa spavanjem.

Kasni obroci

Poslednja stvar koju savetuje da se izbegava je jedenje u roku od tri sata pre spavanja. To je jedan od lakših načina da se smanji opterećenje srca tokom noći i poboljša regulacija krvnog pritiska.

„Ako jedete neposredno pred spavanje, telo je primorano da poveća simpatičku aktivnost kada bi trebalo da se odmara“, rekao je. Dodaje da razmak od tri sata između obroka i spavanja može smanjiti stres na krvne sudove i omogućiti efikasniji noćni oporavak.

Male navike mogu napraviti veliku razliku

Poruka kardiologa je sasvim jasna: Večernje navike koje mnogima deluju potpuno bezopasno mogu vremenom više uticati na srce nego što mislite.

Manje ekrana, manje stresa i više vremena za pravi odmor mogli bi biti jednostavni koraci koji prave razliku na duge staze.

