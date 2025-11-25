Anegdota Džefa Bezosa lekcija je za uspešan biznis: Ne verujte svim statističkim podacima!

Džef Bezos je kroz jednostavan, ali efektan potez pokazao da uspeh ne zavisi samo od inovacija i tehnologije

Osnivač Amazona, Džef Bezos, poznat je po tome što je zadovoljstvo kupaca uvek stavljao na prvo mesto. Njegova filozofija da je kupac kralj pretvorila je Amazon u jednu od najvrednijih kompanija na svetu. Ipak, iza tog uspeha stoje i nepopularne odluke, kao i spremnost da se zaposleni suoče sa neprijatnom istinom.

Kada podaci nisu dovoljni

Tokom jednog sastanka sa menadžerima, Bezos je čuo tvrdnje da korisnici Amazona dobijaju operatera kol centra za manje od jednog minuta, prenosi mondo.rs.. Međutim, veliki broj pritužbi govorio je suprotno. Bezos je tada izgovorio rečenicu koja je postala deo njegovog poslovnog nasleđa: „Kada se podaci i anegdote ne slažu, anegdote su obično tačne.“

Drugim rečima, brojke mogu da zavaraju ako ne merite pravu stvar. Zato je odlučio da proveri situaciju na licu mesta.

Telefonski poziv koji je promenio praksu

Na iznenađenje svih prisutnih, Bezos je uključio spikerfon i pozvao sopstvenu službu za korisnike. Umesto brzog odgovora, usledila je neprijatna tišina. Zaposleni su čekali skoro deset minuta da se neko javi. Time je dokazao da podaci koje su menadžeri koristili nisu odražavali realnost.

Ovaj potez pokrenuo je niz promena u Amazonu – od načina merenja performansi do uvođenja novih standarda u korisničkoj podršci. Bezos je pokazao da lider mora biti spreman da se suoči sa istinom, čak i kada ona ruši prethodne pretpostavke.

Lekcija za preduzetnike

Bezosova anegdota nosi nekoliko važnih poruka za sve koji žele uspešan biznis:

Kupac je u centru pažnje – zadovoljstvo korisnika mora biti prioritet.

Podaci nisu dovoljni – brojke treba proveravati kroz realna iskustva.

Istina je neprijatna, ali neophodna – samo suočavanjem sa problemima moguće je napraviti napredak.

Lider daje primer – spremnost da se lično proveri situacija gradi poverenje i autoritet.

Džef Bezos je kroz jednostavan, ali efektan potez pokazao da uspeh ne zavisi samo od inovacija i tehnologije, već i od spremnosti da se sagleda realnost. Njegova filozofija ostaje relevantna i danas: uspešan biznis gradi se na poverenju, iskrenosti i stalnom unapređenju korisničkog iskustva.

