Većina ljudi kupuje avionske karte pogrešnog dana: Evo kada su najjeftinije

Avionske karte su do 30 evra jeftinije jednog dana u nedelji. Proverite tačan termin pre nego što kliknete "kupi".

Avionske karte umeju da odu u nebo iz najgluplijeg razloga – zato što ste otvorili sajt u pogrešan dan. Ista destinacija, isti let, ista sedišta, a razlika u ceni dovoljna da plati ručak za dvoje u centru grada. Većina putnika to nikada ne proveri.

Subota je zamka, a niko o tome ne priča

Analiza podataka sa platforme Google Flights pokazala je nešto što agencije nerado pominju. Cene karata rastu kako se nedelja bliži kraju.

U ponedeljak ste već malo na gubitku u odnosu na utorak, ali to su sitne pare, par evra gore-dole. Pravi skok stiže u petak, kada isti let zna da bude i dvadesetak, tridesetak evra skuplji.

Onda dolazi subota. To je dan kada algoritmi avio-kompanija znaju da ljudi sede kod kuće, listaju destinacije uz kafu i lakše pritiskaju dugme „kupi“. Cene su tada na vrhuncu.

A ujutru u nedelju – pad.

Zašto cene karata skaču gore-dole tokom nedelje

Cena avionske karte nije fiksna stvar koju neko ujutru napiše na tabli. Sistem je dinamičan i prati ponudu i potražnju u realnom vremenu.

Kada vidi da pretrage rastu – a vikendom uvek rastu – gura cenu naviše. Kada potražnja oslabi, popušta.

Tu se prevoznici razlikuju.

Niskobudžetne kompanije najagresivnije menjaju cene karata, ponekad iz sata u sat. Tradicionalni prevoznici drže stabilnije tarife, pa razlika između subote i nedelje kod njih može biti svega nekoliko evra. Kod budžetnih, ista karta ume da poskupi pola.

Trik koji koriste iskusni putnici

Pretragu radite u režimu inkognito. Razlog je jednostavan – sajtovi pamte šta ste već gledali, a neki sistemi koriste te podatke da prikažu nešto višu cenu ako vide da se vraćate po treći put. Nije teorija zavere, to je obična prodajna logika.

Drugi potez koji se isplati: namestite alarm na Google Flights za destinaciju koja vas zanima. Aplikacija sama javlja kada cena padne ispod proseka za tu rutu. Ne morate da otvarate sajt svako veče, sistem radi za vas.

Kada je najbolje vreme za sam let

Tu se zamenjuju pojmovi. Dan kupovine i dan poletanja nisu ista stvar. Najjeftinije avionske karte se obično rezervišu u nedelju, ali sam let je najpovoljniji sredinom radne nedelje – utorkom i sredom.

Petak uveče i nedelja po podne su najtraženiji termini i tu nema cenkanja.

Ako možete da budete fleksibilni sa datumom, ušteda raste. Pomerite polazak za jedan dan i karta ume da padne za trećinu cene. Povratak takođe gledajte van špica.

Koliko unapred kupiti avionsku kartu

Za letove unutar Evrope optimalno je između šest i osam nedelja pre poletanja. Za interkontinentalne destinacije pomerite to na tri do četiri meseca unapred.

Avionske karte u poslednji čas postoje, ali su lutrija – nekad jeftine, najčešće paprene.

Sezonalno, januar i februar su najmirniji meseci za rezervacije letnjih putovanja. Tada avio-kompanije puštaju promotivne tarife jer treba da pune kapacitete za narednu sezonu.

