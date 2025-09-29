Baba Vanga i Nostradamus su imali isto proročanstvo za Treći svetski rat: Počinje ubrzo, a evo gde će izbiti

Predviđanja budućnosti oduvek su fascinirala čovečanstvo, a među najpoznatijim prorocima ističu se Baba Vanga i Nostradamus. Iako su živeli u različitim epohama, njihova proročanstva se često prepliću, posebno kada je reč o kataklizmičkim događajima. Jedna od tema koja se u poslednje vreme sve češće spominje u kontekstu njihovih predviđanja je Treći svetski rat, za koji mnogi tvrde da će započeti do kraja 2025. godine.

Proročanstva Babe Vange

Vangelija Gušterova, poznatija kao Baba Vanga, bugarska proročica koja je preminula 1996. godine, ostavila je za sobom niz proročanstava koja su se, prema mnogima, obistinila. Za 2025. godinu, Vanga je predvidela početak velikog sukoba, opisujući ga kao „rat iz Azije“. Iako nije direktno spominjala Treći svetski rat, njene vizije ukazuju na sukob epskih razmera koji će zahvatiti veći deo sveta. Govorila je o novim oružjima i razaranjima, kao i o promenama u svetskom poretku koje će nastati nakon ovog sukoba.

Nostradamusova predviđanja

Mišel de Notr Dam, poznatiji kao Nostradamus, francuski astrolog i lekar iz 16. veka, takođe je ostavio zagonetne stihove koji se tumače kao predviđanja budućih događaja. U svojim „Centurijama“, Nostradamus je pisao o „velikom ratu koji će trajati 27 godina“ i koji će „početi na istoku“. Neki tumači njegovih proročanstava veruju da se ovi stihovi odnose na Treći svetski rat i da se „istok“ može protumačiti kao Azija, što se podudara sa Vanginim predviđanjima.

Gde će izbiti sukob?

Iako ni Vanga ni Nostradamus nisu precizirali tačnu lokaciju početka Trećeg svetskog rata, analitičari i tumači njihovih proročanstava najčešće ukazuju na Bliski istok i Aziju kao potencijalna žarišta. Geopolitičke tenzije u ovim regionima, sukobi koji tinjaju i trka u naoružanju, stvaraju plodno tlo za ovakve spekulacije. Vangino spominjanje „rata iz Azije“ posebno se uzima u obzir, s obzirom na sve veću moć i uticaj azijskih zemalja na globalnoj sceni.

Šta nas čeka?

Proročanstva Vange i Nostradamusa, iako intrigantna, treba uzeti sa rezervom. Budućnost je promenljiva i zavisi od mnogih faktora. Ipak, njihova upozorenja služe kao podsetnik da je mir krhak i da je potrebno ulagati napore u očuvanje stabilnosti i rešavanje sukoba diplomatskim putem. Ostaje da vidimo hoće li se crna predviđanja obistiniti ili će čovečanstvo pronaći način da izbegne globalnu katastrofu.

U međuvremenu, možemo samo nagađati o tome šta nam donose poslednji meseci 2025. godina i kakve će se promene dogoditi.

