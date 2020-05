Baka ima 95 godina, a nećete verovati šta sve radi (video)

Iako je napunila devedeset pet leta, Ljubica Nikolić iz sela Gornji Banjani oseća se kao da joj je pola veka manje. Ova starica živi sama, obavlja sve poslove u kući i van nje. Ne libi se da teškom kofom dohvati vodu sa dna bunara ili da pokosi travnati put koji vodi do njene trošne kuće.

„Još uvek mogu sve sama i da pokosim, iscepam drva, ali i da potrčim ako treba. Znam da neki moji vršnjaci ne mogu da ustanu iz kreveta, a ja sam uvek bila aktivna i nisam se predavala. Unuci me često zovu da potrčim sa njima, da provere da li ja to stvarno mogu ili se šalim. Kad uhvatim sprint, ostanu u čudu“, rekla je za Rinu ova super baka.

Bez supruga je ostala pre 30 godina, a dalje je nastavila sama. U slobodno vreme koje u ovim godinama ima na pretek, svira usnu harmoniku i piše pesme. Pa se iz kuće na obroncima Rajca često čuju umilni zvuci. Visprena starica često zna i da se našali na svoj i račun svojih godina.

„Matora sam, matora, ali volim da živim. Dok poslednji dinar imam neću da se smirim. Matora sam kao svaka baba, ali sam srećna što sam čukunbaba“, napisala je Ljubica ove stihove.

U njenoj malenoj kući sve podseća na neka stara vremena, sve je čisto i utegnuto kao da je mlada domaćica ili tek pridošla nevesta, prenosi portal B92.

Zbog njene smirenosti i blage naravi, muž joj je često govoro da će živeti 100 godina, pa izgleda da će se njegovo proročanstvo i obistiniti. Potomci obožavaju baku Ljubicu, pa se kod nje najčešće svi zajedno okupljaju i kažu da niko ne pravi tako ukusnu proju i pitu, kao ona.

