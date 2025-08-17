Baka iz Srbije (99) otkrila tajnu dugovečnosti – ni hrana ni genetika, već 1 stvar koju svi zaboravljamo

Baka iz Srbije (99) otkrila tajnu dugovečnosti. Nije ni hrana, ni genetika – već 1 stvar koju svi zaboravljamo. Dug život, vedrina i ritual koji ne košta ništa.

Baka Mirjana iz Loznice ima 99 godina, ne zna šta je pritisak, nikad nije bila kod lekara, a lekove je, kaže, videla samo kod komšinice. Ne drži dijetu, jede šta joj se jede, pije domaći sok i kafu iz fildžana. Pa kako onda?

„Ja sam svaki dan pričala sa sobom. Kad mi je bilo teško – nisam ćutala, nego sam se isplakala, pa se nasmejala“, kaže Mirjana. Njena tajna nije u hrani, ni u genima – već u emocionalnoj higijeni.

Tajna koju svi zaboravljamo – emocionalna iskrenost

Mirjana tvrdi da je zdravlje počelo da joj cveta kad je prestala da trpi. „Kad me nešto boli – kažem. Kad me neko povredi – ne gutam, nego izbacim. I onda se ne taloži u telu“, objašnjava. Za nju, duša je glavni organ – ako je ona čista, telo prati.

Život bez maski – recept za dugovečnost

Ne glumi da je jaka kad nije. Ne smeje se kad joj nije do smeha. „Ljudi se razbole jer se pretvaraju“, kaže. Mirjana je kroz život išla sa emocijama napolju – i veruje da ju je to sačuvalo. „Nisam se stidela da budem ranjiva. To mi je dalo snagu.“

Male navike koje menjaju sve

Svako jutro pita sebe: „Kako si, stvarno?“

Piše pisma sebi kad je tužna.

Svake nedelje ima „dan za dušu“ – bez obaveza, samo tišina i čaj.

Poruka bake Mirjane

„Ne treba ti doktor ako imaš iskren razgovor sa sobom“, kaže. Njena priča nije medicinski savet – ali jeste podsetnik. Da zdravlje nije samo fizičko. Da duša mora da diše. I da možda najvažniji vitamin – nije u apoteci, već u iskrenosti.

