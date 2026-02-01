Baka tražila novac za čuvanje unuka, ali tek je odgovor njene snajke postao pravi hit!

Jedna mama se na društvenoj mreži Reddit, požalila na svoju svekrvu, baku svoje dece, koju inače mnogo voli i poštuje,

Mnogim roditeljima bake i deke pomažu prilikom čuvanja dece, i to rade isključivo iz ljubavi, a ne zbog novca

Međutim, jedna mama se na društvenoj mreži Reddit, požalila na svoju svekrvu, koju inače mnogo voli i poštuje. Naime, ona joj je za čuvanje njihove dece zatražila novac!

Mama Ejmi je bila šokirana svekrvinim zahtevom i uopšte nije znala kako da reaguje. Smatrala da je to svakako suludo, prenosi Mirror.

Ejmi je objasnila da je u srećnom braku sa svojim suprugom već 10 godina. Ipak, njihovo neslaganje oko njegove majke, počelo je loše da se odražava na njihov odnos.

Baka tražila novac

“Suprugova majka me je pitala da li nam treba pomoć sa decom, jer nas dvoje mnogo radimo. Cenim njeno vreme, kao i predanost i sve što čini. Pored čuvanja dece, ona pere sudove, kuva i čist. Ali ne razumem kako se usudila da nam traži da joj to sve i platimo. Kako se usuđuje da traži novac za dragoceno vreme koje provodi sa svojim unucima?, požalila se ova mama.

Podsetila se da je njena baka nju čuvala satima dok je bila mala, ne očekujući ništa zauzvrat, zbog čega ovaj zahtev njene svekrve nije bio u redu. Međutim, njen suprug se nije složio sa njom i stao je u majčinu odbranu, pa su morali da izdvoje novac za nju, jer će svakako morati da angažuju dadilju.

Korisnici Reddita su većinski stali na stranu bake, pa su ovoj mami savetovali da sa svekrvom uspostavi kompromis, ako bi im dadilja ionako bila potrebna.

“Možda je čula da vam je potrebna dadilja, pa je očekivala novac. Mislim da žena nije imala nikakve loše namere”, napisala je jedna korisnica, dok je druga komentarisala:

“Većina baka i deka ne očekuje novac za čuvanje svojih unuka, ali nema tu ništa loše, ako je isplatite. Sigurno vam ne bi naplatila isto kao i dadilja.”

