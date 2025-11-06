Bez lekova i doktora doživeo 106. rođendan: Tvrdi da je ovo jelo njegova tajna!

O svojoj tajni kaže: „Ne osećam se nimalo starije. Nemam nikakve bolove. Ne uzimam lekove. I nikada ne idem kod lekara“, kaže Lesli

Lesli Lemon proslavio je 106. rođendan uz jednu slatku tajnu – koju, kako kaže, konzumira svakoga dana bez izuzetka: puding od vanile.

– Tajna dugovečnosti je puding. Rabarbara iz bašte i puding. Jedem ga svaki dan. Najviše volim hladan. Savršen je i u trajfl kolaču. Ne može da omane. Obično koristim onaj u prahu, ali uvek imam konzervu gotovog Ambrozije pudinga za ne daj bože. Uvek treba imati desert u kući – poručuje Lemon.

Njegova omiljena kombinacija je rabarbara s pudingom, ali ne odbija ni tradicionalni trajf s pudingom, piškotama i voćem. To je verovatno njegova tajna dugovečnosti. Za 100. rođendan dobio je sopstvenu porcelansku činiju sa logom brenda „Bird’s custard“, a od tada je tri puta dobio čestitku od kraljevske porodice, najpre od kraljice Elizabete Druge, a potom i dve od kralja Čarlsa i kraljice Kamile, prenosi Ona.rs.

Više od jednog veka bez tableta i bez lekara

Lesli Lemon se rodio 1. jula 1919. godine u Ilingu, London. U penziju je otišao davne 1979. godine, kada je imao 60, nakon karijere u tadašnjoj državnoj poreskoj službi (Inland Revenue), današnjem HMRC-u. Od tada je u penziji duže nego što je radio.

U rat je stupio 1939, služio do 1946. godine, a pre pet godina odlikovan je francuskom Legijom časti (Légion d’honneur), najvišim francuskim priznanjem za zasluge.

– Ne osećam se nimalo starije. Nemam nikakve bolove. Ne uzimam lekove. I nikada ne idem kod lekara – kaže Lesli.

Porodica, skromnost i puding

Lesli se 1944. godine oženio suprugom Doren, s kojom je bio sve do njene smrti 1999. godine. U braku su dobili troje dece: Majkla, Meri i Ričarda. Nažalost, ćerka Meri je preminula kao devojčica zbog hepatitisa uzrokovanog kontaminiranom morskom vodom. Danas Lesli ima osmoro unučadi i devetoro praunučadi.

Najmlađi sin Ričard (73) se priseća:

– Kad smo bili mali, uvek smo jeli sveže voće i povrće, niko tada nije zamrzavao hranu. A desert je bio obavezan, puding je prisutan otkad znam za sebe.

Lemon je poznat u porodici po tome što smatra da se bez deserta ne završava nijedan obrok.

Kada ti život da limun, dodaj puding

Lesli ne skriva ni drugo omiljeno jelo: klasičnu englesku kombinaciju ribe i pomfrita. Kaže i da puding lepo ide uz jabuke i svako voće iz bašte.

Za 106. rođendan, supermarket Asda ga je iznenadio jednogodišnjom zalihom besplatnog pudinga, uz poruku:

– Svi ćemo uzeti primer iz Leslijeve knjige života i uživati u više pudinga. Nadamo se da će uživati u zasluženoj godišnjoj zalihi. Kada vam život da limun, dodajte puding!

Njegova filozofija? Umerenost i zahvalnost

Uprkos decenijama koje su prošle, Lemon ostaje skroman, zadovoljan i zahvalan. Kaže da ne koristi savremene tehnologije, video-pozivi su mu i dalje misterija i da je „pomalo staromodan“. O svojoj tajni kaže:

– Sve umerenim tempom. Ja sam srećan čovek. Mnogo sam srećan i vrlo zadovoljan. Najviše se promenilo to što danas ljudi pričaju licem u lice preko telefona, to mi baš nije jasno.

Lesli Lemon, sa kašikom pudinga u ruci, podseća da je jednostavnost možda, ipak, najbolji recept i tajna za dug i ispunjen život.

