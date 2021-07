Bićete baš iznenađeni: Ovako izgleda kuća Ilona Maska (video)

Ilon Mask je poseban zbog mnogo čega, a jedna od takvih posebnosti je skromnost, bar kad su nekretnine u pitanju, s obzirom na bogatstvo kojim raspolaže.

Naime, Ilon Mask je sve svoje nekretnine, osim kuće u Kaliforniji (Tesla “event home”), prodao i preselio se u Teksas, ali ne u neko reprezentativno područje, a pogotovo ne u vilu, piše Index.

Verovali ili ne, njegova kućna adresa je Boka Čika (Boca Chica) a u pitanju je mobilna kuća vrednosti oko 50.000 dolara.

Ni nju nije kupio, već ju je iznajmio – od kompanije Spejs Iks. Kako saznaje Teslarati, radi se o kući iz ponude komanije “Boxabl”.

Elon Musk lives very modestly by billionaire standards. Only 1 residential house (plus 1 for events).@ElonMusk uses less resources than most multi-millionaires despite working way harder.

Plus $ sitting in stocks, makes each $ outside worth more exactly proportionally.

— Matt Wallace ⚠️ (@MattWallace888) June 9, 2021