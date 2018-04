Bila je na 20 svadbi u poslednje četiri godine i upala u ozbiljne dugove

Džordžina Čajlds, 30-godišnja PR menadžerka iz Vudforda u Velikoj Britaniji, zadužila se preko 2.000 funti i morala da se preseli u kuću svojih roditelja zbog toga što je u poslednje četiri godine bila gošća na 20 venčanja i 12 devojačkih zabava.

Kada dobije pozivnicu od nekoga, ona jednostavno ne zna da kaže „Ne“.

– Prođe me jeza svaki put kada dobijem pozivnicu. Volela bih da mogu da kažem „ne“, ali kako svojim prijateljima da objasnite da jednostavno nemate para za njihovo venčanje – objasnila je Čajldsova i dodala:

– Znam kakva je procedura na svadbama. Nevesta do oltara dolazi uz pratnju pesme Ed Širana, tema će biti cvetna prožeta zelenilom, a moj bilans u banci dobiće još jedan udarac od 270 funti. Tu su putovanje, smeštaj, poklon i nova haljina, a ta cifra ne uključuje devojačko veče – kaže Džordžina, a prenosi The Sun.

Od leta 2014. godine potrošila je ukupno 9.250 funti na tuđe svadbe – 6.465 funti na sama venčanja i 2.785 na devojačke zabave.

– Nekad sam obožavala da idem na svadbe. Sve je bilo nekako novo i uzbudljivo, iako je koštalo puno, ali sam imala para – dodala je. Ali, te 2014. godine pozivnice su počele da stižu sve češće. Kalendar joj je bio pun obeleženih datuma, a novaca je imala sve manje.

– Hvatala me je panika. Imala sam osećaj kao da svi ostali gosti mogu da sebi priušte smeštaj u lepom hotelu ili daju deo za zajednički poklon, a ja to ne mogu. Bila sam pod velikim pritiskom da sve to izdržim. Do 2016. godine jedini način da to sve platim bila je kreditna kartica. Trudila sam se da pokrijem sve troškove. Nastavila sam da plaćam rezervacije za hotelime, vozne i avionske karte…- priča ova devojka.

U novembru prošle godine imala je 1.550 funti duga na kreditnoj kartici i bila je 800 funti u nedozvoljenom minusu. Pokušala je da smanji troškove odlazaka na venčanja jeftinijim smještajem, prevozom, skromnijim poklonima, i pozajmljivanjem haljina. Međutim, dug je samo rastao.

Od 20 venčanja na kojima je bila u poslednje četiri godine, 13 ih je bio u Londonu. Neke od tih ceremonija su bile vrlo luksuzne pa joj je bilo neprijatno da se pojavi u jeftinoj odeći, te je za jednu haljinu potrošila 250 funti.

– Većina gostiju na svadbama su isti ljudi pa se ne mogu pojaviti u istoj odeći, ljudi bi primetili. Prošle godine pozvali su me na venčanje u Toskanu, u Italiju. Kada sam videla pozivnicu, bilo mi je muka. Na kraju sam potrošila 800 funti na letove, smeštaj, hranu, piće i poklon. Dodatni troškovi obroka dan pre venčanja i dan posle bili su stvarno visoki – ispričala je Džordžina.

Dodala je kako je na trodnevnu devojačku zabavu u Španiji potrošila 600 funti – mesečni iznos kirije za stan. Bila je, kaže, na 12 devojačkih zabava – pet u Londonu, dve u Španiji i ostale po drugim delovima Velike Britanije.

Zbog silnih venčanja je izostajala s posla, trošila dane godišnjeg… Na kraju je zbog sve lošijeg finansijskog stanja morala da se odseli iz stana u Londonu i vrati se u roditeljski dom. Zbog toga sada pokušava na sve načine da uštedi novac kako bi se izvukla iz dugova.

– Ne sećam se kada sam sebi zadnji put nešto kupila, a da nije bilo vezano za venčanje. Čak i kada sam došla kod roditelja, i tamo su me čekale dve nove pozivnice. Volela bih da odem na jedno do dva venčanja godišnje, ali za sada moram da sačekam da mi se popravi stanje na računu u banci. A to neće biti tako brzo – rekla je na kraju.