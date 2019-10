Bila je preslatka tinejdžerka, a danas joj je celo telo prekriveno tetovažama – čak i oči

View this post on Instagram

Ejderha olmak için vücuduna yapmadığı kalmadı Avustralya'da yaşayan Amber Luke, "insan ejderha" olmak için vücuduna sayısız dövme ve piercing takarak uluslararası basının gündemine oturdu. Yaklaşık 56.000 TL harcayarak dövme yapan ve vücuduna implant ve piercing taktıran genç kadın, "Benim sevimli ve şirin bir görünüşüm vardı fakat ben bunu değiştirmek istedim" dedi.#amberluke#australia#dövme