Ne možete da spavate? Posadite ovih 5 biljaka u dvorište i zaboravite na tablete za bolji san zauvek

Biljke za bolji san rastu na dva metra od vašeg prozora. Saznajte koje da posadite večeras i prestanite da brojite ovce.

U tri ujutru gledate u plafon i razmišljate da li da popijete još jednu tabletu. Stanite. Biljke za bolji san verovatno već imate na korak od kuhinjskih vrata, samo niste znali šta one zapravo rade vašem nervnom sistemu. Lekari sve češće priznaju da blaga, hronična nesanica retko zahteva farmaciju. Zahteva miris, ritual i nešto živo u dvorištu.

Zašto vam mozak ne dozvoljava da zaspite

Problem nije umor. Problem je kortizol koji u 23h i dalje misli da rešavate krizu sa posla. Mozak ne razlikuje stvarnu opasnost od mentalne, pa ostaje u stanju pripravnosti. Tu uskaču određena isparljiva ulja iz biljaka, koja deluju na limbički sistem brže nego bilo koja kapsula.

Studija objavljena u časopisu „Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine“ pokazala je da inhalacija lavandinog ulja može poboljšati kvalitet sna kod osoba sa blagim poremećajima spavanja. Nije čudo, nije magija, samo hemija mirisa.

Lavanda, ali ne ona iz kese sa pijace

Posadite je tačno ispod prozora spavaće sobe, sa južne strane. Linalol, jedinjenje iz lavande, oslobađa se najjače uveče, kada temperatura padne. To je razlog zašto vam baka uvek govorila da prozor ostavite odškrinut. Mirisno hlapljenje radi za vas dok spavate.

Matičnjak, tihi heroj vašeg dvorišta

Matičnjak (Melissa officinalis) raste kao korov, a deluje kao blagi sedativ. Otkinete tri lista pre spavanja, prelijete vrelom vodom i pijete deset minuta kasnije. Rosmarinska kiselina u njemu smiruje preteranu aktivnost amigdale, dela mozga koji vas budi u 4 ujutru bez razloga.

Koja biljka najbrže deluje protiv nesanice

Matičnjak deluje najbrže, obično u roku od 30 do 45 minuta nakon konzumacije čaja. Lavanda radi sporije, kroz inhalaciju tokom noći. Za hroničnu nesanicu kombinujte obe, jer ciljaju različite receptore u mozgu.

Kamilica koja zaista vredi, a ne kesica iz supermarketa

Rimska kamilica iz dvorišta sadrži desetostruko više apigenina od industrijske. Apigenin se vezuje za iste receptore za koje se vezuje i Xanax, samo blaže. Otuda osećaj da vam se kapci sami spuštaju posle šolje pravog čaja od kamilice ubrane tog jutra.

Hmelj, biljka koju ste videli hiljadu puta

Hmelj raste kao puzavica i možete ga pustiti uz ogradu. Šišarke koje stvara u kasno leto stavljate u jastučnicu. Zvuči staromodno, ali radi. Nemački zeleni recept iz devetnaestog veka, koji savremena nauka nije uspela da pobije.

Valerijana, kontroverzna ali efikasna

Koren valerijane miriše kao stare čarape. To je istina koju vam niko ne kaže. Ali kada ga osušite i napravite tinkturu, dobijate jedan od najjačih prirodnih hipnotika. Pijte ga dve nedelje uzastopno za pun efekat, ne očekujte čudo prve noći.

Ritual koji menja sve

Posadite biljke. Svake večeri u 21h prošetajte kroz dvorište. Dotaknite list lavande, pomirišite prste. Otkinite granu matičnjaka za čaj. Mozak povezuje ovaj ritual sa spavanjem u roku od dve nedelje. To je klasično uslovljavanje, isto ono o kojem je Pavlov pisao pre sto godina.

Tablete vam noćas neće promeniti dvorište. Biljke u dvorištu mogu da vam promene noć. Pitanje je samo da li ste spremni da prestanete da tražite rešenje u apoteci.

Koju ste biljku vi probali, a da vam je iznenadila i koja vam ni posle mesec dana nije pomogla

Koliko brzo biljke za bolji san počinju da deluju

Matičnjak i kamilica deluju za 30 do 45 minuta. Lavanda i hmelj rade tokom noći inhalacijom. Valerijana zahteva dve nedelje redovne upotrebe

Da li biljke protiv nesanice mogu da se kombinuju sa lekovima

Valerijana i hmelj se ne kombinuju sa benzodiazepinima. Pre kombinovanja bilo koje biljke sa lekovima obavezno proverite sa lekarom ili farmaceutom

Koja biljka za smirenje je bezbedna za decu

Kamilica i matičnjak su bezbedni za decu stariju od godinu dana, u malim količinama. Lavandu koristite samo inhalacijom, nikako kao čaj za malu decu

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com