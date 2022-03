„Bio je oličenje zla“: Melinda Gejts o prijateljstvu Džefrija Epstajna i Bila Gejtsa

Melinda Gejts, bivša supruga milijardera i osnivača „Majkrosofta“ Bila Gejtsa, otkrila je da je prijateljstvo njenog bivšeg supruga sa osuđivanim pedofilom Džefrijem Epstajnom bilo jedan od razloga za razvod.

Bivša supruga jednog od najbogatijih ljudi na svetu navela je da je bilo mnogo razloga koji su doveli do razvoda, odgovarajući na pitanje novinara Si-bi-es-a o Gejtsovom prijateljstvu sa Džefrijem Epstajnom.

„Nije mi se sviđalo to što se sastaje sa Epstajnom i to sam mu jasno stavila do znanja. I ja sam se jednom srela sa Epstajnom, jer sam htela da vidim o kakvom se čoveku radi i odmah sam zažalila. Bio je odvratan, grozan, bio je pravo oličenje zla. Posle toga sam imala noćne more“, rekla je Melinda Gejts.

Na pitanje da li je Bil Gejts nastavio komunikaciju sa Epstajnom, Melinda Gejts je rekla kako „na sve što se tiče njihovog odnosa, treba da odgovori Bil“.

Osnivač „Majkrosofta“ poslao je Si-bi-es-u saopštenje u kome je naveo da su „susreti sa Epstajnom bili greška zbog koje žali“.Džefri Epstajn bio je osuđeni pedofil, koji se ubio u zatvoru dok je čekao novo suđenje za organizovanje lanca pedofilije i trgovine ljudima. Optuženi bogataš dovodio se u vezu sa mnogo poznatih ličnosti, među kojima su Bil Klinton, Donald Tramp, princ Endrju, Kevin Spejsi…

Melinda Gejts govorila je i o ljubavnoj vezi Bila Gejtsa sa zaposlenom u „Majkrosoftu“, koja se odigrala 2000. godine, a javno je objavljena 2019. kada je ta kompanija o njoj započela istragu.

„Verujem u opraštanje i mislila sam da smo to prevazišli. Međutim, ponekad dođe trenutak kada je dosta i kada shvatite da međusobni odnos nije zdrav i da ne možete da verujete u ono što imate“, rekla je Gejtsova.

Na pitanje da li se oseća krivom za razvod, Melinda Gejts je rekla da je „bila posvećena braku od dana kada su se verili, do dana kada su se razveli“.

Rekla je da ona i njen bivši suprug nisu prijatelji, ali da imaju srdačan odnos i da nastavljaju da rade na zajedničkoj fondaciji.

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.