Bivša direktorka Google-a tvrdi: Ako imate ovo u CV-u, svi će hteti da vas zaposle i to za velike pare!

Evo zašto će svi želeti da vas zaposle za velike pare

Dženi Vud Tokom posle 18 godina rada za Google, od novembra 2006. do septembra 2024, imala je priliku da zaposli mnogo ljudi — posebno kada je stigla do viših pozicija poput direktorke u medijskim operacijama. Takođe je, kako kaže, „osnovala jedan od najvećih programa za razvoj karijere u istoriji kompanije“.

Danas Dženi Vud deli savete za karijeru i priprema izdavanje knjige o postizanju ciljeva pod nazivom „Divlja hrabrost“, koja će izaći u martu 2025. Za one koji traže posao ili više prilika u novoj godini, ona izdvaja dva ključna „zelena signala“ za dobro osmišljen CV, prenosi nova.rs.

Prvo, Vud preferira kratke opise ispod naziva radnih pozicija.

Konkretno, kaže: „Sviđa mi se kada opis ne prelazi jednu liniju.“ Iako je lako upasti u iskušenje da se mnogo informacija stavi pod opis posla, zadržavanje opisa u jednom redu „pokazuje odlučnost“, objašnjava ona. „Pokazuje sposobnost rasuđivanja i brutalnu selekciju — odbacivanje onoga što nije neophodno.“ To takođe pokazuje obazrivost prema osobi koja čita vaš CV. Višerečenični opisi oduzimaju znatno više vremena za čitanje.

„Uopšteno, izgledate kao apsolutna zvezda kada imate opise koji se sastoje samo od jednog reda“ kaže ona.

Drugo, Vud voli da vidi dozu ličnosti na CV-u.

Ovo može biti predstavljeno na različite načine. Na primer, ona ima ikone mafina i mikrofona u sekciji „strasti“ na svom CV-u, kako bi predstavila svoju ljubav prema slatikišima i muzici. Takođe je primetila sjajne primere specifičnosti kada kandidati spominju svoje hobije.

Navodi primer žene po imenu Karli, koju opisuje u svojoj knjizi. Kada je Karli aplicirala za posao u Google-u, u poslednjem redu u njenom CV-u pisalo je: „u stalnoj potrazi za savršenim receptom za ovsene kolačiće s grođem, priča Vud.

Ovo je pružilo uvid u njenu ličnost, pokazalo spremnost da rizikuje sa nekonvencionalnim pristupom i naglasilo njenu znatiželju i želju za učenjem. U moru kvalifikovanih kandidata, Karli je time privukla pažnju. Nakon što je proces intervjua potvrdio da je podjednako kvalifikovana — i zabavna — kao što je njen CV nagovestio, Karli je dobila posao.

„U konkurentnom bazenu kandidata, gde mnogi imaju slične veštine, iskustvo i obrazovanje, ličnost postaje razlikovna tačka,“ zaključuje Vud.

