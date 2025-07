Bivša medicinska sestra (100) otkrila tajnu svoje dugovečnosti: Želim sve da vas upozorim na jednu stvar

Penzionisana medicinska sestra Rubi Kol iz Amerike ovog meseca puni 101. godinu i potrudiće se da za svoj rođendan izgleda najbolje moguće.

Kako je rekla za Insider, nikada nije bila bolesna dok je radila kao medicinska sestra jer je želela da podrži svoje pacijente. Upravo to stavljanje potreba drugih na prvo mesto navodi kao jednu od tajni svoje dugovečnosti.

Rubi Kol je preživela brojne istorijske događaje, uključujući veliku ekomomsku krizu, poznatiju kao Velika depresija, te Drugi svetski rat i pokret za građanska prava.

Ona je rekla da je karijeru medicinske sestre započela sa 17 godina, specijalizovala se sa 21 godinom i da je u penziju otišla tek u 85. godini.

