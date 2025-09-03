Greška je jednostavna – i iznenađujuće česta: Trošite pre nego što zaradite. Većina ljudi planira svoj budžet unazad: prvo šta žele da potroše, pa tek onda razmišljaju o štednji ili investiciji. I upravo tu dolazi do finansijskog zaostatka.

Kako izgleda u praksi

Zamislite da svaki mesec primite platu, kupite sve što poželite, a na kraju meseca shvatite da nemate ništa sa strane. Kreditne kartice, brzi zajmovi, impulzivne kupovine – to je spirala koja vodi u stagnaciju i osećaj stalne borbe sa novcem.

Primer iz života

Marko, bivši bankar, svima savetuje: „Vidim ljude koji svakog meseca imaju isti problem – plata nestane pre nego što stigne do štednje. A kada dođe nepredviđen trošak, padaju u finansijski stres.“

Kako promeniti naviku danas

  • Automatizujte štednju: Odmah nakon što primite platu, prebacite 10-20% na štedni račun.
  • Pratite svaki trošak: Beleženje čak i malih izdataka otkriva gde odlazi vaš novac.
  • Odložite impulzivne kupovine: 24h pravilo – čekajte dan pre nego što kupite nešto što nije neophodno.
  • Postavite finansijske ciljeve: Male nagrade za ostvarene ciljeve motivišu da se držite plana.

Jedna greška – trošiti pre nego što zaradite – može blokirati vaš finansijski rast godinama. Promenite ovaj obrazac danas i novac će početi da radi za vas, a ne protiv vas.