Bizarno: Svekar i deveri hteli da provere da li je mlada nevina

Jedna anonimna devojka je na sajtu Redit podelila svoju ličnu dramu koja se širi društvenim mrežama.

Naime, ova devojka je trebalo da bude mlada, ali je u svojoj bizarnoj ispovesti otkrila da je verenik hteo da je natera da njegova braća, otac i ujak provere da li je zaista nevina pre venčanja.

„Ja sam devica, baš kao i on, i on je izrazio želju da se čuvamo za brak. Složila sam se. Međutim, rekao mi je i da njegova porodica planira da proveri da li sam nevina. Dobro sam se nasmejala na to jer je zaista zvučalo kao šala. Ali ispostavilo se da je istina. Kako mi je objasnio, trebalo je da učestvujem u ceremoniji u kojoj će mi njegov otac raširiti noge i proveriti da li sam nevina, a sve će posmatrati ujak i braća mog dečka kako bi svi bili svedoci da sam čista“, požalila se ova devojka.

„Rekla sam mu da ne postoji šansa da učestvujem u tome, a on me je preklinjao da pristanem jer je to tradicija koja mora da se poštuje. Rekao mi je i da je svestan da je to sramota za mene, ali i da je njegova majka prošla kroz isto i da ću tako dokazati da ga volim. ‘Ionako nemaš šta da kriješ, ti si devica’, rekao mi je. Posle toga smo se razišli, a ja sam celu noć preplakala“, napisala je ova devojka.

Nakon ove priče, ljudi su na Reditu počeli da komentarišu njenu priču i nisu mogli da poveruju da se ovako nešto dogodilo.