Blagoslov koji traje ceo život: Za ova 4 imena kažu da ih čuvaju sami anđeli

Za ove ljude se veruje da nikada nisu sami. Nose imena koja čuvaju sami anđeli i kroz život ih prati nevidljiva ruka zaštite.

Ime je prvi i najvažniji blagoslov roditelja. Ovo su zaštitnici i vođe koje čuvaju sami anđeli od prvog do poslednjeg daha.

Ime koje damo detetu nije samo skup slova na papiru. Od pamtiveka se verovalo da je ono tiha molitva, energija i nevidljivi štit koji nas prati kroz svaki korak. Svaki roditelj sanja o tome da svom detetu podari srećan put, a stara verovanja kažu da postoje imena koja su toliko moćna da njihove nosioce čuvaju sami anđeli.

Ova imena nisu birana slučajno. Ona su veza sa višim silama, blagoslov koji u dom donosi mir i radost koja ne bledi. Ako tražite ime koje zrači snagom i plemenitošću, ovo su imena koja, prema predanju, nose zaštitu sa neba.

Srećna ženska imena:

1. Elena – Simbolika ovog imena je predivna i može se tumačiti na sledeće načine: „ona koja je sjajna i blistava“; „ona koja donosi radost i sreću u svaki dom“; „lepa i sija spolja i iznutra“; „ona koja je blistava i puna vrlina i lepote“; „ćerka Sunca, zrači dobrotom“. Verovalo se da žene sa ovim imenom mogu napredovati u životu i da će ih uvek pratiti svetla energija.

2. Natalija – Ime hrišćanskog porekla sa značenjem „blagoslovena“ ili „rođena na Božić“. Smatra se da ovo ime donosi posebnu energiju, sreću i blagoslove, a da je Natalija samouverena dama koja uporno prevazilaze sve poteškoće i lako rešavaju probleme.

3. Tatjana – Značenje ovog imena je najpre „veliki“, „grandiozan“, „džinovski“. Simbolično, žene sa ovim imenom su „rođene da budu grandiozne i urade velike stvari“ ili „stvorena je za velika dela“. Tumačenje ovog imena je i „vatrena kraljica“. Smatra se da Tatjana uvek ima pozitivan stav prema životu i da lako ostvaruje uspeh.

4. Irina – Ovo ime zrači mir, spokoj i blaženstvo, a nosi ga „ona koja donosi mir“; „produhovljena i blaga žena“; „blaga i vrlo plemenita osoba“; „žena sa divnom energijom“. Smatra se da Irina ima višu misiju u svom životu i da može postići velike stvari i ostvariti ambiciozne ciljeve na mnogim poljima.

Srećna muška imena:

1. Aleksandar – Ime Aleksandar u prevodu sa grčkog jezika znači „onaj koji je zaštitnik ljudi“ ili „zaštitnik“; „čovek koji štiti druge“; „osoba koja pomaže svima“. On je rođeni vođa velikog srca koji zna kako da se ostvari u životu, ali i pozitivno utiče na druge.

2. Nikola – U bukvalnom prevodu sa latinskog i grčkog, ime Nikola znači „narod pobeđuje“, ali ovo ime simbolično no znači „pobeda“, „osoba koja pobeđuje“; „borac za pravdu“; „zaštitnik“. Ljudi sa ovim imenom prema njegovom značenju imaju snažnu energiju i karakter i lako mogu pronaći zajednički jezik sa ljudima. Pravdoljubivi su.

3. Mihailo – Ime hrišćanskog porekla koje znači „onaj koji je poslat od Boga“; „sluga Božji“; „bogumili“; „anđeo“. Ovo je ime povezano s anđelima i nosi jednu divnu energiju i veličinu.

4. Vasilije – u prevodu sa starogrčkog znači „carski“ ili „car“. Muškarci sa ovim imenom su strpljivi, odlučni i ambiciozni. Uzimaju životu u svoje ruke i trude se da postignu sve svoje ciljeve. Posvećeni su pobedi i rođeni su kao vođe.

Ime kao nevidljivi saputnik

Bilo da izaberete Elenu, ćerku Sunca, ili Mihaila, Božjeg poslanika, znajte da birate više od lepog zvuka. Birate zaštitu koja ne prestaje. Imena nose energiju, a ova su tu da podsećaju da nikada nismo potpuno sami.

Imate li i vi jedno od ovih imena?

Ako verujete u snagu reči i nebesku zaštitu, podelite ovu listu sa onima koje volite – neka i njih danas dotakne anđeoski blagoslov.

