Bliži se pravi trenutak da posejete božićnu pšenicu: Evo kako da vam ispadne što lepša

Božić se slavi u znak sećanja na dan rođenja Isusa Hrista, sina Božijeg. Kako je to praznik rađanja novog života, on je kod nas prožet najlepšim verskim običajima i obredima. Pored badnjaka, česnice koja se lomi i kandila koje gori do Bogojavljanja, na trpezi će se obavezno naći i božićna pšenica.

Da bi ona uspela da proklija i ozeleni do Božića, pravi trenutak da je posejete božićnu pšenicu jeste za Svetog Nikolu, a evo kako da vam ona ispadne savršena.

Prema verovanju, mlado zeleno žito simbolizuje koliko će naredna godina biti berićetna, a svetlost sveće ili kandila koja probija put kroz zelenilo pšenice obasjava dom domaćina u narednoj godini životnošću, srećom i toplinom.

Tajna savršene božićne pšenice

Plitku posudu prekrijte vlažnom salvetom, a potom na nju poređajte zrna pšenice tako da je celu prekriju. Nemojte da sejete mnogo zrna, dovoljan je jedan red. Ukoliko je previše gusto, klica će tražiti svoj put nepravilno pa neće izgledati lepo.

Posudu ostavite na sobnoj temperaturi na svetlom mestu. Ukoliko želite, možete na sredini postaviti čašicu sa svećom ili kandilom, a žito poređati okolo.

Pšenicu prekrijte pamučnom mokrom tkaninom kako bi zrna ravnomerno bubrila sve dok se ne pojave prve klice, a onda je otkrijte kako bi nesmetano mogla da raste.

Ne zalivajte preterano, u posudi ne treba da se zadržava voda. Najbolje je samo često prskati. Ravnomerno je prskajte vodom 3-4 puta dnevno.

Pšenica ne treba da stoji u blizini peći ili radijatora. Najbolje raste na sobnoj temperaturi, prenosi In Medias Res.

Pšenica lepša nego iz rasadnika!

Izraslu pšenicu, pre nego što je stavite na sto, možete makazama ošišati da bi bila lepša i uredna. Postavite sveću u sredinu, a potom okolo vežite crvenom mašnom.

Mada je pravo vreme za setvu Sveti Nikola, uvek možete to da uradite i koji dan kasnije ili ranije. Prema narodnom verovanju, smisao ovog običaja je da se umoli Bog da sačuva i uveća porodicu i imanje domaćina, uz molitvenu zdravicu na dan Božića:

– Daj, Bože, zdravlja i veselja u ovom domu, neka nam se rađaju zdrava dečica, neka nam rađa žito i lozica, neka nam se uvećava imovina u polju, toru i oboru – izgovoriće ukućani.

