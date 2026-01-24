Bloger izračunao koliko bi žene trebale da budu plaćene za sve kućne poslove, šokirao se!

„Očevi, ne možete sebi priuštiti majku domaćicu“ – naslov je teksta američkog blogera Stivena Nelsena čiji je tekst podigao prašinu.

Izračunao je koliko bi muževi trebali da plate svojoj supruzi za sav posao u domaćinstvu i odgajanje njihove dece, pa je došao do zaključka da oni to sebi ne bi mogli da priušte.

“Mislim, kada kažem da sebi ne bih mogao priuštiti da moja supruga ostane kod kuće. Evo i zašto… Moja supruga ostaje kod kuće i brine se za našeg sina svaki dan. Menja mu pelene, hrani ga, igra se s njim, uspavljuje ga i uteši ga kad je uznemiren. Naravno, takvu pažnju dete dobija i u vrtiću.

Ali je razlika u tome da je naš sin ženin jedini fokus. Ne postoje druga deca o kojoj bi se ona trebala brinuti. Sva njena pažnja i energija je usmerena njemu. Naravno da je to normalno za svakog roditelja, da voli i da se brine o svom detetu. Ali, na primer, dadilja za takav posao dobija 705 dolara nedeljno, 36.660 dolara godišnje: ja sebi to ne bi nikako mogao da priuštim”, bio je iskren Nelsen.

Koliko žena treba da bude plaćena?

Nelsen ističe da u osnovi postoji profesionalna usluga za svaku aktivnost koju obavlja svaka majka i domaćica, koju bi trebalo platiti. Prikazao je koliko se te usluge naplaćaju godišnje u proseku:

Oko 33.500 evra košta dadilja zaposlena puno radno vreme godišnje

4.700 evra – profesionalna čistačica

2.370 evra – lični nabavljač

11.400 evra – svakodnevni kuvar

3.560 evra se plaća finansijskom savetniku za planiranje kućnog budžeta, troškova i slično

823 evra bi Nelsen morao platiti ženi ako bi mu bila pratilja za poslovnu večeru

1.180 evra je trošak godišnjeg pranja veša. Plata koju bi imala majka i domaćica kada bi se sve njene aktivnosti klasificirale kao profesionalne usluge iznosila bi više od 66.000 evra godišnje.

“Moja plata ne pokriva ono što moja supruga radi za našu porodicu. U tom smislu, ne bih mogao da je priuštim kao radnu snagu. Totalno sam zakazao u tome da joj odam priznanje koje zaslužuje. Jer sve stvari koje ona radi za mene i našu porodicu ne radi zbog plate. Na čudan način joj sada pokušavam reći koliko je cenim kao ženu, kao majku i kao osobu koja je uvek tu za mene i moj je oslonac u životu”, napisao je Nelsen.

