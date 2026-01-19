Bog se javi: Uz vodicu izgovorite ovu molitvu, a od toga kakav bude dan zavisi cela godina

Bogojavljenje je dan kada je po predanju božji glas objavio da je Isus njegov sin. Veruje se da će uoči ovog dana u ponoć biti uslišene sve želje. Ovaj praznik se slavi 19. januara. On je jedan od 15 najvećih praznika Srpske pravoslavne crkve. Brojni vernici na Bogojavljenje idu u crkvu po vodicu. Njome će se ukućani posle umiti. Da bi osveštana voda zaista bila delotvorna, potrebno je izgovoriti određene molitve. To se čini pre i posle uzimanja vode.

Običaj je da na taj dan ne treba ništa u kući raditi. Nemojte prati veš. Tkanje obavezno izostavite. Nikako nemojte imati zle misli. Ne treba želeti ili činiti drugome zlo. Na ovaj dan nije obavezno postiti. U vezi sa Bogojavljanjem kod srpskog naroda razvili su se brojni običaji. Veruje se da se na taj dan, u ponoć, otvaraju nebesa. Tada se svaka želja može ispuniti.

Narodna verovanja, ljubavni snovi i snaga tradicije

Neudate devojke su stavljale ogledalce pod jastuk na Krstovdan, 18. januara uveče. Verovalo se da će uoči Bogojavljenja sanjati muškarca za koga će se udati. Nekada su mlade devojke na Bogojavljensko jutro odlazile na netaknuti izvor. Bacale bi po koje zrno pšenice i kukuruza u njega. Tom prilikom su izgovarale: „Kako ide voda, tako da ide i berićet u naše njive.“ Zatim bi zahvatile vodu. Odnosile su je do kućnog praga gde su ih čekali ostali ukućani. U nekim delovima Srbije postojao je običaj da se voda pije preko sekire. Verovalo se da se tako izbegavaju svađe u porodici.

Od vremenskih prilika zavisi kakvo nas vreme očekuje. Ako za Bogojavljenje bude jak mraz ili pada sneg, godina će biti rodna. Ako bude vedro, godina će biti sušna. Običaj je da se izađe na vetrometinu i iznese malo pepela. Pepeo se pušta iz ruku da se odredi koji je vetar pobedio. Većina običaja bila je podstaknuta željom za zdravljem. Zato je uobičajeno ritualno kupanje u reci pre sunca. Od pre desetak godina obnovljen je običaj plivanja za Časni krst. Onom ko prvi dopliva do njega, krst donosi sreću tokom cele godine.

Molitve pre uzimanja bogojavljenske vodice

Slava Tebi, Bože naš, slava Tebi. Care nebesni, Utešitelju, Duše Istine, koji si svuda prisutan i sve ispunjavaš, Riznice dobara i Davaoče života, dođi i useli se u nas, i očisti nas od svake nečistote i spasi, Blagi, duše naše. Sveti Bože, sveti Krepki, sveti Besmrtni, pomiluj nas. (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Presveta Trojice. pomiluj nas; Gospode, očisti grehe naše; Vladiko, oprosti bezakonja naša; Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode, pomiluj. (triput) Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu, i sada i uvek i u vekove vekova. Amin. Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime Tvoje, da dođe carstvo Tvoje, da bude volja Tvoja i na zemlji kao što je na nebu; hleb naš nasušni daj nam danas; i oprosti nam dugove naše kao što i mi opraštamo dužnicima svojim; i ne uvedi nas u iskušenje, no izbavi nas od nečastivoga.

Molitva posle uzimanja bogojavljenske vodice

Slava neiskazanoj i neispitanoj dobroti, slava neizmernom i krotkom dugotrljenju, slava Tvome milosrđu što si sada i mene grešnoga i nedostojnoga slugu Tvoga, udostojio da pijem od ove osvećene i Svete vode. Radi toga okrepi život moj, sačuvaj me nepovređenoga, učini da me ne obmanu neprijatelji i da ne budem zarobljen nečistim pomislima. Nego me obnovljenog upravi po Tvojoj volji i osnaži za dobra dela. Udostoj me da se neosuđeno pričestim i svetim, besmrtnim i životvornim Tajnama Tvojim, za oproštenje grehova i na život večni. Jer si Ti radost duša naših i Tebi slavu uznosimo sa bespočetnim Tvojim Ocem i presvetim i blagim Tvojim Duhom, sada i uvek i u vekove. Amin!

