Bogojavljenska noć je najmoćnija u godini: Evo šta tačno u ponoć treba da uradite za sreću

Veruje se da se tokom Bogojavljenske noći, tačno u ponoć, otvaraju nebesa. Tom prilikom treba da se pogleda nebo i zamisle želje

Bogojavljanje spada u najveće hrišćanske praznika. Proslavlja se uspomena na Hristovo krštenje na reci Jordan i javljanje Boga u obliku goluba i glasa: „Ovo je Sin moj i Njega poslušajte“.

Shodno tome, razvili su se mnogi narodni običaji vezani kako za sam taj dan, tako i za noć uoči Bogojavljenja, koja se smatra jednom od najmoćnijih u godini.

19. januara u svim crkvama i hramovima osvećuje se voda. Bogojavljenska vodica se čuva u svakom domu preko cele godine kao velika svetinja. Koristi se samo u velikoj nuždi (bolesti, uznemiravanje od strane zlih duhova).

Otvaranje nebesa

Ovo je najpoznatiji običaj vezan za Bogojavljensku noć. Naime, veruje se da se dan pred Bogojavljenje, tačno u ponoć otvaraju nebesa. Tom prilikom treba da se pogleda nebo i zamisle želje za koje se veruje da će se sigurno ostvariti.

Voda sa izvora

U nekim krajevima je običaj da na Bogojavljensko jutro mlade devojke odlaze do netaknutog izvora vode, bace u njega nekoliko zrna pšenice ili neke druge žitarice i kažu: “Kako ide voda, tako da ide i berićet u naše njive”. Zatim zahvataju vodu i nose je svojim ukućanima. Ponegde se još sačuvao običaj da ukućani popiju malo te vode preko sekire. Veruje da će se na taj način izbeći svađa među njima.

U nekim krajevima je običaj da na Bogojavljensko jutro mlade devojke odlaze do netaknutog izvora vode, bace u njega nekoliko zrna pšenice ili neke druge žitarice

Predskazanje vremena

Običaj je negde da starije žene na Bogojavljenje vode računa o vremenskim prilikama i tako predskazuju kakva će godina biti. Ako, recimo, taj dan bude mraza i snega, veruje se da će godina biti rodna, a vedro vreme najavljuje sušnu godinu.

Ogledalce ispod jastuka

Običaj je da neudate devojke veče pred Bogojavljenje stave ogledalce ispod jastuka, jer se veruje da će tako sanjati mladića za koga će se udati.

Trka za krst

U reku se baca Časni Krst, a mladići se takmiče koji će prvi da stigne do njega. Za onog maldića koji prvi dopliva do njega veruje se da će imati sreće tokom cele godine.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com