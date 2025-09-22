Boje li se ljudi Božije kazne dok lažu? Odgovor je iznenađujući, a evo šta kaže Sveto pismo

Postoje tri različite laži – lažljivac u mislima, rečima i onaj koji laže samim životom
Nedavna istraživanja pokazuju da Amerikanci lažu najmanje 11 puta nedeljno, istakla je vodeća profesorka psihologije na Univerzitetu Notr Dam.
Šta nauka kaže o laganju
Istraživanja pokazuju da prosečan čovek izgovori više laži nego što misli – čak i do 11 puta nedeljno. Naučnici su utvrdili da manje laganja i laži poboljšava zdravlje, odnose i socijalne interakcije. Međutim, dok se nauka ovom temom bavi tek u poslednjim decenijama, Sveto pismo već vekovima upozorava da je laž ozbiljan greh.
Stav Svetog pisma o laži
„Mrske su Gospodu lažljive usne“ (Priče Solomunove 12:22).
„Ko govori laž, neće se spasiti“ (Izreke 19:5).
„Vaš je otac đavo… jer je laža i otac laži“ (Jovan 8:44).
Prema Bibliji, laž udaljava čoveka od Boga i vodi ka prokletstvu i propasti. Apostol Jovan jasno kaže da je sudbina svih lažova „u jezeru što gori ognjem i sumporom“ (Otk. 21:8).
Tri vrste laži prema hrišćanskom učenju
Prema Avvi Doroteju, postoje tri vrste laži:
– Laž u mislima – sumnja i pogrešno tumačenje tuđih postupaka.
– Laž u rečima – opravdavanje i izgovori umesto priznanja greške.
– Laž životom – pretvaranje da smo vrlinski dok živimo suprotno.
Kako se osloboditi navike laganja
Prepoznati i priznati sopstvene greške.
Izbegavati opravdanja i izgovore.
Vratiti se osobi kojoj smo slagali i reći istinu.
Negovati ljubav prema istini kao put ka Bogu
Laganje nije sitan greh, već ozbiljan prestup prema Bogu i ljudima. Nauka potvrđuje da istina donosi zdravlje i bolje odnose, dok Sveto pismo jasno upozorava da laž vodi u propast.
Hrišćanin koji želi da živi u skladu sa verom mora da odbaci svaku vrstu laži i da se okrene istini – jer samo istina oslobađa.
