Boje li se ljudi Božije kazne dok lažu? Odgovor je iznenađujući, a evo šta kaže Sveto pismo

Postoje tri različite laži – lažljivac u mislima, rečima i onaj koji laže samim životom

Nedavna istraživanja pokazuju da Amerikanci lažu najmanje 11 puta nedeljno, istakla je vodeća profesorka psihologije na Univerzitetu Notr Dam.

Šta nauka kaže o laganju

Istraživanja pokazuju da prosečan čovek izgovori više laži nego što misli – čak i do 11 puta nedeljno. Naučnici su utvrdili da manje laganja i laži poboljšava zdravlje, odnose i socijalne interakcije. Međutim, dok se nauka ovom temom bavi tek u poslednjim decenijama, Sveto pismo već vekovima upozorava da je laž ozbiljan greh.

Stav Svetog pisma o laži

„Mrske su Gospodu lažljive usne“ (Priče Solomunove 12:22).

„Ko govori laž, neće se spasiti“ (Izreke 19:5).

„Vaš je otac đavo… jer je laža i otac laži“ (Jovan 8:44).

Prema Bibliji, laž udaljava čoveka od Boga i vodi ka prokletstvu i propasti. Apostol Jovan jasno kaže da je sudbina svih lažova „u jezeru što gori ognjem i sumporom“ (Otk. 21:8).

Tri vrste laži prema hrišćanskom učenju

Prema Avvi Doroteju, postoje tri vrste laži:

– Laž u mislima – sumnja i pogrešno tumačenje tuđih postupaka.

– Laž u rečima – opravdavanje i izgovori umesto priznanja greške.

– Laž životom – pretvaranje da smo vrlinski dok živimo suprotno.

Kako se osloboditi navike laganja

Prepoznati i priznati sopstvene greške.

Izbegavati opravdanja i izgovore.

Vratiti se osobi kojoj smo slagali i reći istinu.

Negovati ljubav prema istini kao put ka Bogu

Laganje nije sitan greh, već ozbiljan prestup prema Bogu i ljudima. Nauka potvrđuje da istina donosi zdravlje i bolje odnose, dok Sveto pismo jasno upozorava da laž vodi u propast.

Hrišćanin koji želi da živi u skladu sa verom mora da odbaci svaku vrstu laži i da se okrene istini – jer samo istina oslobađa.

