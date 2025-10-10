Bolje izbegavajte ovo piće: Srbi ga piju kao ludi, a bubrezi stradaju brže nego kod alkohola

Lekari upozoravaju – tiha šteta koja se gomila godinama

Prema rečima nefrologa dr Milene Petrović iz Kliničkog centra Srbije, “neka pića koja se svakodnevno konzumiraju u Srbiji mogu dugoročno izazvati oštećenje bubrega koje je, u nekim slučajevima, ozbiljnije od efekata koje izaziva redovno konzumiranje alkohola.” Ova izjava se odnosi na dugoročnu akumulaciju štetnih sastojaka, a ne na akutno trovanje.

Koje piće je u pitanju?

Najveći rizik, prema stručnjacima, dolazi od gaziranih napitaka

Opterećuje bubrege u procesu filtracije

Povećava rizik od bubrežnih kamenaca

Doprinosi insulinskoj rezistenciji, što dodatno pogoršava funkciju bubrega

Zašto je poređenje sa alkoholom relevantno?

Dr Petrović objašnjava da “dok alkohol izaziva direktnu toksičnost, gazirani napici deluju tiho – ali svakodnevno. Dugoročno, efekti na bubrege mogu biti jednako ozbiljni, ako ne i teži, jer se šteta ne primećuje dok ne postane hronična.”

Ko je najugroženiji?

Osobe koje piju gazirane napitke svakodnevno

Ljudi sa povišenim krvnim pritiskom

Oni koji već imaju probleme sa šećerom ili insulinskom rezistencijom

Deca i tinejdžeri koji ih konzumiraju umesto vode

Šta možete da uradite odmah

Zamenite gazirane napitke vodom, biljnim čajevima ili prirodnim sokovima bez dodatog šećera. Ako imate istoriju problema sa bubrezima, konsultujte se sa lekarom i proverite funkciju bubrega. Prevencija je tiha – baš kao i šteta koju ova pića mogu izazvati.

