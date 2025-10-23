Božićni post 2025: Kad počinje i kojih pravila se treba pridržavati

Božićni post je važan, pre svega duhovni period u pravoslavnom hrišćanstvu: vreme uzdržanja, molitve i obnove duše i tela. U 2025. godini ovaj post ima dobro utvrđeno mesto u crkvenom kalendaru.

Po pravilima Srpske pravoslavne crkve, počinje 28. novembra i traje 40 dana, sve do Badnjeg dana, 6. januara. Iako je po dužini skoro kao Veliki post, režim ishrane je nešto blaži, ali nosi i specifična pravila.

Donosimo detaljan pregled kada se jede riba, kada se posti na vodi i kojih se pravila moraju pridržavati vernici u doba novogodišnjih praznika.

Datum početka i trajanje Božićnog posta 2025.

Božićni post 2025. godine počinje 28. novembra po gregorijanskom kalendaru (što odgovara 15. novembru po julijanskom) i traje 40 dana. Post se završava na Badnji dan, 6. januara. Ovo je ključni period duhovne i telesne pripreme za proslavu Rođenja Hristovog.

Detaljna pravila ishrane: Riba, ulje i voda

Tokom čitavog Božićnog posta vernici se uzdržavaju od mesa, belog mrsa i jaja. Pravila strogosti menjaju se zavisno od dana:

Od 28. novembra do 30. decembra (Blaži deo posta):

Ponedeljkom, sredom i petkom: Posti se na vodi .

Posti se . Utorkom i četvrtkom: Dozvoljeno je ulje i vino.

Dozvoljeno je ulje i vino. Subotom i nedeljom (kao i na velike praznike): Dozvoljena je riba.

Od 31. decembra do 6. januara (Strožiji deo posta):

Ponedeljak, sreda i petak: Strogi post na vodi .

Strogi post . Utorak, četvrtak, subota i nedelja: Dozvoljeno je ulje i vino, ali se ukida riba .

Dozvoljeno je ulje i vino, ali se . Badnji dan (6. januar): Najstroži post, obavezno se posti samo na vodi, bez upotrebe ulja i vina.

Važan izuzetak: Riba se jede i na Vavedenje Presvete Bogorodice (4. decembar), čak i ako praznik padne u sredu ili petak.

Božićni post i proslava Nove godine: Šta savetuje SPC?

Pravoslavni hrišćani koji žive u zemljama gde se Nova godina slavi po novom (gregorijanskom) kalendaru, pozvani su da ne prekidaju post. Crkvena tradicija nalaže da se post poštuje, a da se Nova godina proslavlja u skladu s pravilima uzdržanja.

Ključno olakšanje: Jedini izuzetak je ako se u vreme posta slavi krsna slava. Tada se, za slavara i njegove goste, post razrešuje na ribu.

Duhovni smisao: Šta znači „pravi post“?

Smisao Božićnog posta leži u jačanju duše. „Pravi post“ se ne ograničava samo na ishranu, već se širi na sve vidove života:

Telesno: Uzdržanje od mrsne hrane, alkohola i cigareta.

Uzdržanje od mrsne hrane, alkohola i cigareta. Duševno: Odricanje od grešnih misli, svađa, ogovaranja, pohlepe. Umesto toga, jačaju se molitva, milosrđe, pokajanje i pričešće, kada vernici primaju svetu tajnu.

