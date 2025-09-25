Božiji cvet morate imati na Krstovdan: Srbi ga u dom unose osveštanog da ih čuva!

Bosiljak je u srpskoj tradiciji poznat kao Božiji cvet i zauzima posebno mesto u obredima, od rođenja do smrti; na Krstovdan se osvećuje i unosi u dom kao zaštita i simbol mira.

Istorija i kulturni značaj bosiljka

Bosiljak potiče iz Indije, u Evropi se pojavio tokom XII veka, i kroz vekove su mu pripisivana božanska svojstva u raznim kulturama; kod nas je postao simbol odanosti i duhovne zaštite, korišćen u crkvenim obredima i kućnim običajima.

Običaji vezani za Krstovdan

Na jesenji Krstovdan bosiljak se osvećuje u crkvi, a običaj nalaže da se u dom unese osveštan bosiljak kako bi štitio kuću od negativne energije i simbolizovao mir; na Krstovdan se takođe jedu grožđe i vraćaju dugovi kao znak plodnosti i slatke pobede.

Pravoslavni značaj i ritualna upotreba

Pravoslavna crkva smatra bosiljak svetom biljkom: sveštenik ga iznosi uz sveto vodu, a osvećen buket bosiljka čuva se tokom cele godine kao blagoslov i simbol Svetog Duha.

Kako da iskoristite lekovitost bosiljka

Bosiljak pomaže kod snižavanja:

– telesne temperature,

– smirivanja kašlja,

– astme i bronhitisa;

– korisno deluje protiv stresa, poboljšava rad bubrega i ublažava mučninu

– bogat je vitaminima C, K, A, B6 i mineralima kao što su kalijum, gvožđe, mangan i magnezijum.

Bosiljak prati svakog Srbina kroz najvažnije etape u životu – od rođenja do smrti, pa čak i posle upokojenja. To je Božji cvet i prvo se u bašti posadi on, pa tek drugo cveće.

