Bruka srpske neveste: Šokirala drugaricu, rasplakala sestru, a razlog je jadan

Već nam je poznato da svaki predeo u Srbiji ima svoje običaje, bilo da je u pitanju radost ili žalost. Kad se na nekom događaju okupe familija i prijatelji različitih krajeva naše zemlje, često se dešava da nas običaji familije u čiji smo kraj došli – zbunjuju.

Slično se dogodili i jednoj devojci koja je podelila jednu neobičnu situaciju u kojoj se zatekla na svadbi svoje drugarice, nakon što ju je ona pozvala da kiti svatove. Devojka je o svemu pisala na Reditu, a podelila je i da je na to pristala, a da su pored nje, za kićenje svatova bile su zadužene i mladine rođake.

Kako je i običaj, gosti su darovali novcem devojke koje su bile zadužene za kićenje svatova i sve je prošlo u redu. Međutim, nakon svadbe ih je dočekalo vrlo neprijatno iznenađenje koje je šokiralo sve!

– Svojevremeno me je drugarica zvala da joj kitim svatove sa njenim rođakama. Došla drugarica posle i pokupila sve pare iz korpe. Neka njena sestrica preplakala, mama joj je rekla da će ona dobiti novac. Drugarica ni da čuje, kaže da su to njene pare. Je li to normalno?“, upitala je ona na Tviteru, a komentari su se samo nizali.

Ona je, odgovarajući na komentare ljudi, napisala i da je bilo reč o stotinu ili dve evra, te da se mladi verovatno učinilo da je to mnogo za četiri devojke, pa je odlučila da uzme sav novac za sebe.

– Nigde nikada nisam videla da mladenci uzimaju taj novac, naročito ne ako se devojkama koje kite najavi da je to njihov novac. To je tako sitno i nebitno da se mlada time bavi na sopstvenoj svadbi. Ja to ne bih uradila niti da nekog povredim, a ni da sebe ponizim. Ovo mi je ponižavajuće kad na sopstvenoj svadbi glumiš gusara i otimaš kao da je ne znam šta u pitanju, dodala je ona.

Mnogi su komentarisali da u većini slučajeva devojke koje kite svatove uzimaju novac za sebe, ali ima i drugačijih slučajeva.

– Uglavnom se da devojkama. Ali znam slučajeve gde mladenci sve pokupe, pa devojke časte sa po 1.000 dinara.

