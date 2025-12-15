Brza matematička zagonetka na koju 99% ljudi daje pogrešan odgovor: 7 muškaraca ima 7 žena…

Da li ste spremni za izazov? Ova brza matematička zagonetka zbunjuje mnoge, ali rešenje je blizu. Testirajte svoju logiku odmah i zabavite se!

Matematika je uvek dobar podsticaj za mozak, obično se igramo sa jednačinama, operacijama, a ne zanemarujemo ni geometriju, pa čak ni šibice! Ali ovog puta, pred vama je brza matematička zagonetka koji zahteva malo logike pored osnovnih operacija. Međutim, ova zagonetka se širi internetom činjenicom da 99% ljudi ne uspeva da je reši – pa je još zanimljivije isprobati je i videti da li možete da je rešite. Ispod možete pronaći kako zadatak zvuči:

7 muškaraca ima 7 žena. Svaki muškarac i žena imaju 7 dece.

Koliko je ukupno ljudi?

Ova brza matematička zagonetka na prvi pogled deluje kao jednostavna igra reči, ali zapravo krije ozbiljan test za vašu logiku i sposobnost vizuelizacije. Ovo nije samo pitanje sabiranja; ovo je test strpljenja i preciznosti koji su mnogi rešavali pogrešno.

Vaš zadatak je da izračunate ukupan zbir svih nabrojanih stavki. Dakle, ova brza matematička zagonetka od vas traži da saberete muževe, žene i decu. Deluje jednostavno? Pokušajte da dođete do rešenja pre nego što pogledate odgovor u nastavku teksta.

Zašto naš mozak voli ovakve izazove?

Rešavanje ovakvih problema nije samo zabava. To je vrsta neurobika – vežbe za mozak koja jača sinapse i poboljšava kognitivne funkcije. Kada se suočite sa problemom koji zahteva eksponencijalno razmišljanje, vi zapravo trenirate svoj um da obrađuje podatke na više nivoa istovremeno.

Mnogi ljudi odustanu ili daju pogrešan odgovor jer pokušavaju da „prečicom“ dođu do rešenja, zaboravljajući da se brojevi drastično uvećavaju svakim sledećim korakom. Ključ uspeha je u sistematičnosti.

Detaljan put do tačnog rešenja

Dakle, originalni engleski tekst zadatka nije sasvim jasan. Jer, u principu, to bi mogla biti i poligamna kultura, gde svaki od sedam muškaraca ima 7 žena, što bi bilo 7 muškaraca i 49 žena, što znači ukupno 56 odraslih. Ali formulacija takođe dozvoljava da sedam muškaraca budu u parovima sa sedam žena, što znači da postoji sedam parova muževa i žena, što je do sada minimum 14 ljudi.

Svaki muškarac i svaka žena imaju 7 dece. Naravno, to se može postići i tako što će imati 7 dece iz prethodnih veza, tako da svaka porodica ima 14 dece, ili ako je broj žena 7, onda komuna koja se sastoji od jednog muža i sedam žena može odgajiti do 56 dece. Ali hajde da se držimo minimalne i najrealnije verzije, gde sedam muškaraca i sedam žena čine sedam parova, a svaki par ima 7 dece, jer na taj način i muž i žena imaju 7 potomaka, kako zahteva tekst zadatka.

Dakle, porodica se sastoji od dve odrasle osobe i sedmoro dece, to je devet ljudi. Postoji sedam takvih porodica, pa je rešenje sedam puta devet, što je šezdeset tri.

Ali takođe možemo izračunati da postoji sedam žena i sedam muškaraca, što je 14. Pored toga, postoji sedmoro dece po porodici, pa pošto postoji sedam porodica, sedam puta sedam je broj dece, što je 49. Dakle, postoji 14 odraslih, 49 dece, što ponovo iznosi ukupno šezdeset tri. Dakle, tačan odgovor je:

63.

Izazovite svoje prijatelje i porodicu

Nema lepšeg osećaja od onog trenutka kada se brojevi poklope i kada shvatite da ste uspešno rešili izazov. Ova brza matematička zagonetka je dokaz da uz malo strpljenja i logike možete savladati i naizgled komplikovane probleme. Podelite ovaj zadatak sa svojim prijateljima i porodicom već danas – iznenadićete se koliko njih će se zbuniti, a vi ćete imati priliku da zablistate sa tačnim rešenjem!

