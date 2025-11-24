Budite se noću i mislite da je normalno – evo zašto to nije

Budite se noću? To nije normalno. Saznajte uzroke, posledice i praktične savete za mirniji i kvalitetniji san.

Budite se noću, pogledate u sat i pomislite da je to sasvim uobičajeno? Istina je da povremeno buđenje može da se desi svakome, ali ako se ponavlja, to nije normalno i može da ukazuje na dublje probleme.

Kada se san prekida iznova i iznova, telo gubi dragocenu fazu dubokog odmora. To znači da se ujutru budite iscrpljeni, bez energije i sa osećajem da niste spavali dovoljno. Često buđenje noću može biti posledica stresa, loših navika pred spavanje ili zdravstvenih tegoba poput apneje. Ignorisanje ovih signala vodi ka hroničnoj nesanici, slabijem imunitetu i problemima sa koncentracijom tokom dana.

Zašto se budite noću?

Najčešći razlozi su stres, loše navike pred spavanje, hormonski disbalans ili zdravstveni poremećaji poput apneje. Kada se probudite, vaš san gubi kontinuitet i dubinu, pa se ujutru osećate iscrpljeno i bez energije.

Praktični saveti:

Ograničite korišćenje telefona i računara barem sat vremena pre spavanja.

Izbegavajte tešku hranu i alkohol u večernjim satima.

Uvedite rutinu – odlazak na spavanje i buđenje u isto vreme.

Ako se budite noću, fokusirajte se na disanje umesto da gledate u sat.

Razmislite o tehnikama opuštanja poput meditacije ili toplog čaja.

Najčešća pitanja:

Da li je to znak bolesti?

Ne mora uvek, ali ako se ponavlja, može ukazivati na problem.

Koliko puta je „normalno“ da se probudim tokom noći?

Povremeno buđenje je u redu, ali učestalo buđenje noću narušava kvalitet sna.

Šta da radim ako se probudim i ne mogu da zaspim?

Ustanite, popijte čašu vode ili pročitajte par stranica knjige.

Može li stres biti uzrok?

Da, stres je jedan od najčešćih razloga buđenja noću.

Budite se noću – to nije nešto što treba ignorisati. Povremeno buđenje je normalno, ali ako se ponavlja, vreme je da promenite navike ili potražite stručnu pomoć. Kvalitetan san je temelj zdravlja, a razumevanje zašto se budite prvi je korak ka mirnijem odmoru i boljem jutru.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com