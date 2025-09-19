Budite se svake noći između 3 i 5 ujutru? Otkrijte šta vam telo poručuje

Mnogi pametni satovi i budilnici zvone baš u tom periodu, a razni stručnjaci ukazuju na ključne procese u organizmu koji mogu prekidati san.

Da li vam se dešava da se probudite usred noći i ne možete da vratite san? Isprekidan san nije samo neprijatan – on utiče na svaki naredni dan, remeti raspoloženje, fokus i opšte blagostanje.

Početak buđenja između tri i pet ujutru često se vezuje za oscilacije hormona i nivoa šećera u krvi, što direktno utiče na vašu energiju, fokus i raspoloženje narednog dana. Razumevanjem pravih uzroka možete lakše prepoznati šta vas budi i kako vratiti miran san.

Nagle promene šećera u krvi

Biohaker i autor Dave Asprey objašnjava da brz pad nivoa glukoze u krvi pokreće oslobađanje kortizola i adrenalina – hormona stresa koji, iako pomažu u vraćanju šećera u krvotok, situaciju takođe čine stimulativnom i prekidaju san. Preporučuje mali obrok pre spavanja: kašičica sirovog meda, MCT ulje ili kolagen u toplom napitku mogu usporiti pad šećera i pomoći vam da duže ostanete u snu.

Kortizol i hronični stres

Visoki nivoi kortizola, hormona poznatog po kontroli stresa i ciklusa spavanja, mogu izazvati stanje pojačane budnosti u ranim jutarnjim satima. Tehnike dubokog disanja, meditacija ili nežne vežbe istezanja pre odlaska na spavanje mogu da smanje nivo kortizola i umanje šansu za noćna buđenja.

Cirkadijalni ritam i tradicionalna medicina

Buđenje noću povezano je s vašim unutrašnjim biološkim satom. Prema tradicionalnoj kineskoj medicini, pluća su najaktivnija između 3 i 5 ujutru jer se tada odvijaju procesi detoksikacije. Iako ovaj pogled još nije potvrđen naučnim studijama, ukazuje na cikličnu prirodu telesnih funkcija i osetljivost na poremećaje u ritmu spavanja.

Hormonalne promene s godinama

Kako starimo, proizvodnja melatonina u telu opada, a promene tokom životnih faza poput menopauze dodatno ometaju san. Održavanje niže temperature i potpuna mračnost u spavaćoj sobi mogu pomoći u stimulaciji prirodnog lučenja melatonina i očuvanju neprekinutog sna.

