Nije slučajnost: Ako se stalno budite tačno u ovo vreme noću, evo koja sila boravi u vašoj kući!

Budjenje u 3 ujutru svake noci nije slucajno. Pogledajte sta vam to telo i kuca poručuju, pre nego što opet zaspite.

Buđenje u 3 ujutru, tačno kad spavate najdublje, dogodilo se sinoć i pretprošle nedelje na istom minutu. To nije slučajnost i nije samo loš san. U narodu se baš taj interval između tri i četiri zove veštičji sat, i postoji razlog što ga svaka baba u Srbiji pominje šapatom.

Najveći problem nije duh. Problem je što ste prestali da slušate šta vam telo i kuća govore u tim minutima.

Zašto se budite baš u 3 ujutru, a ne u 2 ili 4

Telo u tom intervalu prolazi kroz najdublju fazu sna, pa i najmanji okidač izbaci vas iz nje. Nivo kortizola je na dnu, melatonin pada, a jetra po tradicionalnoj kineskoj medicini radi najjače baš između jedan i tri. Ako se trzate u tri zaredom, vaše telo vam signalizira nakupljenu napetost koju preko dana ignorišete.

Tu se nakači i ono drugo. Kuća noću nije ista kao danju. Drvenarija škripi kad temperatura padne za pet stepeni, frižider se uključi, komšija sa sprata iznad ode u kupatilo. Mozak to registruje i pre nego što otvorite oči.

Šta narodno verovanje kaže o sili koja boravi u kući

Stare žene u selima oko Valjeva govorile su da u tom satu kroz kuću prolazi „ono što se ne zove imenom“. Nije nužno zlo. Češće je to nemir koji ste sami uneli, neizgovorena svađa, neoprošteno pismo, fotografija nekog ko više nije tu, a stoji okrenuta ka krevetu.

Sasvim druga priča je kad se buđenje u isto vreme ponavlja nedeljama. Tada narod kaže da kuća „diše krivo“. Praktično, to znači da postoji nešto u prostoru oko vas što vas drži budnim, a vi to još niste imenovali.

Da li je buđenje u 3 ujutru duhovni znak ili obična anksioznost

Najčešće je oboje. Telo reaguje na hemiju, um na nerešen problem, a prostor na promenu temperature i zvuka. Ako odbacite duhovnu stranu, ostaje vam samo medicinski deo, a on ne objašnjava zašto se to dešava baš u vašoj sobi, a ne u hotelu prošle nedelje.

Tri stvari u kući koje vas najčešće bude noću

Ogledalo okrenuto prema krevetu, naročito veliko, hvata svaku promenu svetla sa ulice

Stara fotografija pokojnika u spavaćoj, postavljena tako da je vidite čim otvorite oči

Električni uređaj na noćnom stočiću sa lampicom koja treperi, makar i slabo

Sklonite makar jednu od ovih stvari večeras. Razlika se vidi za tri do četiri noći, ne odmah. Kuća pamti raspored predmeta isto kao što ga pamti vaše telo.

Šta uraditi kad se sledeći put probudite u 3

Ne posežite za telefonom. Plava svetlost u tom minutu produžava budnost za sat i po. Ustanite, popijte gutljaj mlake vode, otvorite prozor na trideset sekundi, čak i zimi.

Vratite se u krevet i zapišite jednu rečenicu, ono što vam je prvo prošlo kroz glavu kad ste se trgli. Posle nedelju dana imaćete spisak koji vam tačno pokazuje koja vas sila zaista budi.

U devet od deset slučajeva to nije duh iz hodnika. To je nešto što ste odbili da rešite po danu, pa vas čeka u tri ujutru, kad više nemate kuda da pobegnete.

Kada ste se vi poslednji put probudili tačno u 3, i šta vam je bila prva misao pre nego što ste pogledali na sat?

