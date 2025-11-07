Čak 99% Srba pogrešno izgovara ovu reč: Nije garnišna niti garnišla, već…

U srpskom jeziku možemo pronaći dosta jezičkih nedoumica koje u svakodnevnom govoru ljudi već godinama i decenijama izgovaraju ili pišu pogrešno. Kao takve, pogrešne, ustalile su se i postale deo kulture, ali vreme je da se polako greške usprave i naučimo konačno kao se zove „ono za zavese“. Da li je garnišla ili garnišna ili garniša?
Većina nas verovatno koristi reči garnišna ili garnišla kada govori o šipki iznad prozora za zavesu, ali to je pogrešno. Pravilno je reći karniša, a ovaj oblik potiče od francuske reči corniche, a ne od nemačke garnisce.
Zašto je ovo važno? Osim što ćete delovati obrazovano, pravilno korišćenje reči pokazuje poštovanje prema jeziku i tradiciji. Rečnik Matice srpske i Rečnik SANU jasno navode da su sve varijante sa “g” netačne – garnišna, garnišla ili garnisna.
Kako zapamtiti pravilan izgovor?
Povežite ga sa francuskim corniche – vizuelizujte šipku koja krasi prozor i na koju se kače zavese. Svaki put kada govorite o ovoj šipki, u glavi ponovite “karniša”. Brzo postaje refleks.
Za vlasnike doma i dekoratere, ovo je praktično znanje: kada sledeći put budete montirali zavese, više nećete viti jedan od onih koji pogrešno izgovaraju „Montirajte mi garnišlu“ , već recite sa sigurnošću: “Ove zavese stavljamo na karnišu”. Ne samo da ćete zvučati stručno, već ćete i pravilno sačuvati jezičku kulturu.
Mali detalj, veliki uticaj – jezik oblikuje percepciju, a Vi sada znate pravu tajnu ove svakodnevne reči.
