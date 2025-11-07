Čak 99% Srba pogrešno izgovara ovu reč: Nije garnišna niti garnišla, već…

Za početak, zamislite dnevni boravak – zavese su lepo okačene, ali da li ste ikada obraćali pažnju kako se pravilno zove šipka na kojoj vise? Većina ljudi neće ni primetiti razliku, ali pravi ljubitelji jezika znaju da je karniša jedini ispravan izraz.

U srpskom jeziku možemo pronaći dosta jezičkih nedoumica koje u svakodnevnom govoru ljudi već godinama i decenijama izgovaraju ili pišu pogrešno. Kao takve, pogrešne, ustalile su se i postale deo kulture, ali vreme je da se polako greške usprave i naučimo konačno kao se zove „ono za zavese“. Da li je garnišla ili garnišna ili garniša?

Većina nas verovatno koristi reči garnišna ili garnišla kada govori o šipki iznad prozora za zavesu, ali to je pogrešno. Pravilno je reći karniša, a ovaj oblik potiče od francuske reči corniche, a ne od nemačke garnisce.

Zašto je ovo važno? Osim što ćete delovati obrazovano, pravilno korišćenje reči pokazuje poštovanje prema jeziku i tradiciji. Rečnik Matice srpske i Rečnik SANU jasno navode da su sve varijante sa “g” netačne – garnišna, garnišla ili garnisna.

Kako zapamtiti pravilan izgovor?

Povežite ga sa francuskim corniche – vizuelizujte šipku koja krasi prozor i na koju se kače zavese. Svaki put kada govorite o ovoj šipki, u glavi ponovite “karniša”. Brzo postaje refleks.

Za vlasnike doma i dekoratere, ovo je praktično znanje: kada sledeći put budete montirali zavese, više nećete viti jedan od onih koji pogrešno izgovaraju „Montirajte mi garnišlu“ , već recite sa sigurnošću: “Ove zavese stavljamo na karnišu”. Ne samo da ćete zvučati stručno, već ćete i pravilno sačuvati jezičku kulturu.

Mali detalj, veliki uticaj – jezik oblikuje percepciju, a Vi sada znate pravu tajnu ove svakodnevne reči.

