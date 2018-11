Čeka nas APOKALIPSA: Ovih 5 KATASTROFA nećemo izbeći (video)

Na osnovu geoloških, meteoroloških i brojnih drugih merenja, naučnici su predvideli koje bi prirodne katastrofe mogle da pogode Zemlju u bliskoj budućnosti.

Velika solarna oluja do 2025.

Najveća prirodna katastrofa koja će vrlo verovatno pogoditi Zemlju preti nam od Sunca. Ono ima svoj ciklus aktivnosti – odnosno periode smanjene i pojačane aktivnosti, poput Sunčevih baklji i Sunčevih pega, u zavisnosti od samog ciklusa.

Najveće nedavno pražnjenje zabeleženo je u julu 2012, posle koronalne eksplozije (coronal mass ejection, CME) koja je prošla kroz Zemljinu orbitu i pogodila svemirsku stanicu Stereo-A . Tokom CME izbacuju se oblaci magnetizovane plazme teške milijardu tona, a ona se ponaša kao elektromagnetni puls koji utiče na elektroniku na Zemlji.

Solarna oluja sadrži Sunčevu baklju, visoke nivoe UV zračenja, energetske čestice koje uništavaju ključne delove satelita i brojne masovne koronalne eksplozije.

Zemlja je izbegla katastrofu 2012, ali naučnik Pit Rajli na osnovu analize zapisa solarnih oluja iz proteklih 50 godina smatra da naredni put nećemo biti te sreće.

Prema njegovoj analizi, postoji 12 odsto šanse da velika solarna oluja pogodi Zemlju u sledećih 50 godina, a to će se najverovatnije dogoditi do 2025. Oluja će ometati radio-uređaje, GPS, satelitsku komunikaciju i milione elektronskih uređaja širom planete i prouzrokovati štetu od 1 do 2 triliona dolara u prvoj godini nakon udara. Za potpunu sanaciju biće potrebna čitava decenija.

Veliki zemljotres u Kaliforniji do 2045.

Velika američka geološka studija pokazala je da postoji velika verovatnoća za zemljotres magnitude veće od osam stepeni Rihterove skale, koji će rušiti sve u krugu od nekoliko hiljada kilometara od epicentra, i nastaje jednom u 30 godina. Amerikanci ga se već duže vreme plaše.

Počeće najverovatnije iz područja San Andreas i uništiti sve od juga Kalifornije do unutrašnjosti Los Anđelesa. Više od 300 svetskih naučnika napravilo je putem računarskih projekcija “realan scenario krize” – predviđa se će potres izazvati propratne talase koji će putovati brzinom od 11.600 km/h i prouzrokovati ogromnu štetu na ulicama, kućama, mostovima i zgradama.

Vlada je uložila više od pet miliona dolara u razvoj sistema za rano upozoravanje od zemljotresa, ali upozorenje trenutno stiže tek 10 sekundi pre samog zemljotresa.

Najveći cunami ikada – vreme nepoznato

Naučnici sa Univerziteta u Londonu u saradnji sa stručnjacima na Univerzitetu Kalifornija, a s doktorom Stivenom Vordom na čelu, predviđaju da će vulkan Kambre Vijeha na Kanarskim ostrvima eruptirati i usput stvoriti najveći cunami u istoriji Zemlje.

Oni tvrde da je tokom poslednjeg zemljotresa na tom području došlo do pucanja strukture vulkana, zbog čega je njegova leva strana potpuno nestabilna. Ako do erupcije dođe, prouzrokovaće ogromne talase koji će putovati brzinom od 800 km/h i za nekoliko sati stići do obale SAD, Engleske, Kariba…

Potapanje istočne obale SAD od 2050 do 2100.

Uragan Sendi koji je 2012. pogodio SAD predstavlja vrstu oluje koja pogađa jednom u 500 godina, a prava opasnost ne leži od vazdušnom vrtlogu već u postepenom povećavanju nivoa mora, tvrde naučnici s Instituta Virdžinija.

Prema detaljnoj studiji, nivo mora duž istočne obale SAD – od floridskog Ki Vesta do kanadskog Njufaundlenda, konstatno raste od 1987. Svake godine more se podiže za oko 0,3 milimetra, što je mnogo više nego četiri puta brže na bilo kojem drugom mestu na Zemlji.

Pretpostavlja se da će u Njujorku nivo mora narasti za 79 cm do 2050, zbog čega će trećina grada biti potopljena, a poplave će osim gradova uništiti i poljoprivredu.

Erupcija planine Fudži

Nakon što je zemljotres Tohoku pomerio kopnenu masu Japana, 20 od ukupno 110 aktivnih vulkana u Japanu pokazalo je povećanu seizmičku aktivnost.

Vodeći stručnjaci Japana veruju da do erupcije može da dođe svakog dana, a Japan će, prema merenjima, imati jednu masovnu erupciju svakih 37 godina.

Na listi aktivnih vulkana nalazi se i Fudži, najviši vulkan Japana na 3773 metra nadmorske visine.

Francuski i japanski naučnici su objavili izveštaj prema kojem je Fudži jedan od vulkana za koje postoje najveće šanse da eruptiraju u bliskoj budućnosti. Budući da je udaljen oko 100 kilometara od Tokija, grad će najverovatnije pokriti tone pepela, a biće potrebno evakuisati više od 750.000 ljudi.

(Express.hr)