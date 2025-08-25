Ceo internet bruji o ovom zadatku: Jeste li dovoljno pametni da ga rešite?

Mozgovi na društvenim mrežama gore od rasprava, a razlog su jednostavni, ali zbunjujući matematički zadaci. Ljubitelji logičkih izazova rado dele i komentarišu svaki mogući ugao interpretacije, dok drugi ostaju zaglavljeni na samom početku.

Jedan takav matematički izazov već neko vreme tera korisnike interneta na razmišljanje, jer iako deluje jednostavno, zadatak se pokazao (pre)težak za mnoge.

A pitanje glasi:

11 ÷ 11 ÷ 11 = ?

Ovaj redosled deljenja na prvi pogled deluje trivijalno, ali upravo tu leži zamka. Da li treba prvo izvršiti leva deljenja pa desna, ili obrnuto? Neki rešavajući obraćaju pažnju na redosled izvođenja operacija, dok drugi tvrde da jednako deljenje ne zavisi od rasporeda, pa dobiju različite rezultate.

Zašto ovi zadaci pobeđuju dosadu?

Jednostavni brojevi i poznate formule izazivaju neočekivane rasprave. Upravo u toj površnoj lakoći krije se pravo mučenje – čini se da odgovor leži na dohvat ruke, ali različiti pristupi kvare planove i razdvajaju mozgalice na tabor “lako” i “nemoguće”.

Ove numeričke zagonetke ne samo da testiraju brzinu razmišljanja, već i podstiču zajednicu da iznova preispituje sopstvene pretpostavke. Ako tražite brz mentalni trening ili priliku da se pokažete pred prijateljima, samo izaberite jedan od ovih zadataka i pustite debatni plamen da plane.

Koji ste vi rezultat na kraju dobili?

