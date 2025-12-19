Ceo život pogrešno nosite zimsku jaknu s krznom na kapuljači: ‘Samo je jedan pravi način’

Smrzavate se uprkos debeloj jakni? Otkrijte trik koji menja sve. Krzno na kapuljači nije samo ukras, već štit od hladnoće ako ga pravilno koristite.

Koliko puta ste se našli na udaru ledene košave, drhteći u svojoj skupoj perjanoj jakni, pitajući se zašto vam se lice i dalje smrzava? Verovatno ste, kao i većina nas, godinama živeli u zabludi da je taj čupavi dodatak na vašoj glavi samo modni detalj. Istina je, međutim, potpuno drugačija. Krzno na kapuljači ima skrivenu funkciju koja može drastično promeniti vaš doživljaj zime, ali samo ako ga koristite onako kako je originalno zamišljeno.

Gotovo svi instinktivno nameštaju krzno tako da ono pada ka spolja, verujući da tako jakna izgleda lepše i bogatije. Iako to estetski može biti tačno, funkcionalno pravite veliku grešku. Tajna koju proizvođači retko ističu u uputstvima je jednostavna: krzno je dizajnirano da se nosi unutra, ili bar da bude presavijeno tako da štiti lice.

Woman is going viral after claiming that people have been wearing fur hoods incorrectly by not folding them inward

pic.twitter.com/kSoydgjiMN — Daily Loud (@DailyLoud) December 16, 2025

Zašto krzno na kapuljači treba nositi unutra?

Kada krzno na kapuljači okrenete prema licu, ono prestaje da bude ukras i postaje inženjersko čudo izolacije. Dlačice krzna imaju zadatak da „razbiju“ vetar pre nego što on udari u vašu kožu. Stvaranjem guste barijere ispred vašeg lica, krzno formira sloj mirnog vazduha koji deluje kao toplotni štit.

Umesto da vam vetar direktno oduzima toplotu sa obraza i nosa, on se zapliće u niti krzna. Time se stvara mikro-klima ispred vašeg lica gde vazduh koji udišete postaje za nijansu topliji pre nego što uđe u pluća. Ovo je ključna razlika između drhtanja i osećaja prijatnosti dok čekate autobus na minusu.

Lekcija od naroda sa severa

Inuitska mudrost: Ovaj dizajn potiče od Inuita, koji su vekovima koristili krzno oko lica na svojim parkama. Oni nisu marili za modu, već za preživljavanje – golo lice na arktičkom vetru znači promrzline za nekoliko minuta.

Aerodinamika: Krzno usporava kretanje vazduha (turbulenciju) oko lica, što značajno smanjuje efekat hlađenja vetrom.

Naravno, mnoge moderne jakne iz tržnih centara imaju fiksirano krzno na kapuljači koje je prišiveno isključivo kao estetski dodatak i ne može se manipulisati. Ali, ako posedujete kvalitetniju parku ili jaknu sa dubokom kapuljačom i mehanizmom za podešavanje, vreme je da isprobate ovaj trik. Sledeći put kada vetar zafijuče, nemojte samo navući kapuljaču – potrudite se da krzno dođe u kontakt sa vašim obrazima.

