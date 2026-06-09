Češete ujed komarca? Stručnjaci otkrivaju šta se tada dešava pod kožom i zašto pravite opasnu grešku

Češanje uboda komarca pojačava svrab i otvara ranu, umesto da je smiri. Saznajte šta tačno radite koži i kako da prekinete krug.

Petnaest sekundi češanja donosi vam deset minuta još gora agonije, a to uopšte nije slučajnost. Ako vas muči ujed komarca, češanje je najgora moguća reakcija na ono malo, crveno ispupčenje koje svrbi, jer noktima radite tačno suprotno od onoga što je koži u tom trenutku potrebno.

Šta se zapravo dešava pod kožom dok češete ujed?

Nokti ne uklanjaju ono što svrbi – oni gnječe tkivo i guraju histamin u sve širi krug oko uboda. Svaki potez nokta otvara mikroskopske pukotine i tera telo da pošalje još više iste materije.

Zato se ona kvržica koja je bila veličine zrna graška, za samo dva minuta češanja pretvori u crveni breg širok kao dinar. Olakšanje traje koliko i sam pokret, a svrab se vraća još jači.

Zašto nam mozak laže da je češanje rešenje?

Grebanje stvara blagi bol, a taj bol nakratko preglasa svrab u nervnim signalima koji idu do mozga. Vi to osetite kao olakšanje. Problem je što mozak na taj bol odgovori otpuštanjem serotonina, koji onda dodatno pojačava osećaj svraba.

Ulazite u krug iz kog se teško izlazi: što više češete, to vas više svrbi. Reakcija na ujed komarca postaje vaš lični posao s punim radnim vremenom te večeri.

Najveća opasnost nije svrab, već vaši nokti

Pravi rizik leži u onome što ne vidite. Ispod noktiju nosite prljavštinu i bakterije, a kada raščešete kožu do ranice, otvarate im vrata.

Tako bezazlen ubod ume da pređe u upalu, ponekad i u zagnojenu ranicu koja ostavlja tamni ožiljak na potkolenici mesecima. Deca su tu najugroženija, jer ona ne razmišljaju, samo grebu dok ne prokrvari.

Kako da smirite svrab od komarca a da ne pogoršate stvar

Stavite hladnu kašiku iz frižidera ili kockicu leda umotanu u krpu na ubod, na pola minuta. Hladnoća uspori širenje histamina i utrne nervne završetke, pa svrab popusti.

Toplota, suprotno narodnom verovanju, takođe pomaže: čista kašika zagrejana pod mlazom vrele vode (ne toliko da peče) razgrađuje deo materije koja izaziva svrab.

Apoteka nudi gel sa antihistaminikom ili blagu hidrokortizon kremu za jače reakcije. Ako otok pređe veličinu dlana, koža oko uboda pocrveni u krug i postane vrela, to više nije obična reakcija na ubod komarca i treba da se javite lekaru. Kod alergija na ubode komaraca ne improvizujte sami.

Trik koji deluje glupo dok ga ne probate

Umesto da grebete, pritisnite nokat u kožu i napravite znak X preko same kvržice, bez vučenja. Pritisak prevari nervne završetke isto kao češanje, ali ne kida kožu i ne širi histamin.

Svrab od komarca prođe za nekoliko sekundi, a koža ostane čitava. Drugi proveren potez je obična lepljiva traka preko uboda: prekrije ga i fizički vas spreči da češete u snu.

Sledeći put kad osetite ono poznato peckanje na gležnju, zaustavite ruku na pola puta. Koja je vaša domaća caka protiv svraba, hladna kašika, sirće ili nešto što ste pokupili od bake?

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